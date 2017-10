Avatar 2 : James Cameron et Kate Winslet se retrouveront vingt ans après Titanic

Vingt après Titanic, Kate Winslet repassera devant la caméra de James Cameron avec Avatar 2.

Le premier volet d’Avatar est sorti en 2009. Avec le succès exceptionnel du film au box-office mondial, 2,7 milliards de dollars récoltés et un record inégalé jusqu’ici, James Cameron annonçait l’arrivée de deux suites, la première devant sortir pour Noël 2014.

Trois ans plus tard, l’engouement autour d’Avatar est toujours le même mais les projets ont bien évolué. Le cinéaste américain n’a plus prévu deux suites mais quatre, et Avatar 2 sortira finalement le 16 décembre 2020. Avant un nouveau changement de date ? Pas si sûr.

Le 25 septembre dernier, James Cameron a enfin lancé la production des deuxième et troisième opus à Manhattan Beach, en Californie. Si on savait que Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ou Stephen Lang reviendraient sur les écrans, James Cameron a annoncé l'arrivée de Kate Winslet devant sa caméra à Deadline :

« Kate et moi avons cherché à faire quelque chose ensemble depuis 20 ans, depuis notre collaboration sur Titanic, qui a été une des plus enrichissantes de ma carrière. J’ai hâte de la voir incarner le personnage de Ronal. »

James Cameron, Leonardo Di Caprio et Kate Winslet sur le tournage de Titanic

Aucun détail supplémentaire n’a été donné par le cinéaste. Impossible donc de savoir pour le moment qui est Ronal ? Une humaine ? Une Na’vi ? Suspense. Impossible de savoir non plus pour dans combien des suites l’actrice oscarisée sera présente.

En espérant que James Cameron nous en dévoile un peu plus rapidement. En attendant, on pourra retrouver Kate Winslet dans La Montagne entre nous le 8 novembre prochain et dans Wonder Wheel, le nouveau film de Woody Allen, le 31 janvier 2018.

Le jeune casting d'Avatar 2