Justice League : Ben Affleck et Gal Gadot promettent que le film sera bien celui de Zack Snyder

On l’aurait presque oublié tant sa promo est discrète, mais Justice League sera dans les salles dans un mois à peine.

Alors que l’échéance approche et que beaucoup de monde se demande quel rôle aura joué exactement Joss Whedon, appelé à la rescousse avant que Zack Snyder ne jette l’éponge pour se consacrer à sa famille, récemment endeuillée.

Difficile pour le moment de se faire une idée de la tonalité de l’œuvre, les deux cinéastes ayant des univers pour le moins différents. Mais interviewés par Empire, Gal Gadot et Ben Affleck ont tenu à affirmer que Justice League porterait bien la marque de son metteur en scène initial. Pour Wonder Woman, le réalisateur d’Avengers n’est pas venu pour pirater le métrage de son prédécesseur.

La Justice League unie pour Zack

« C’est un film de Zack Snyder. Joss n’a réalisé que quelques semaines de tournage additionnel. Il était là pour Zack et savait exactement ce qu’il aurait voulu obtenir. »

Même constat du côté de Ben Affleck, qui maintient que l’ambiance du film n’a pas été dramatiquement altérée par la production compliquée du film.

« Je n’ai pas eu le sentiment que nous nous dirigions vers un film à la Avenger. Joss est beaucoup plus que le réalisateur d’Avengers. C’est un bon conteur, point barre. En cours de fabrication, Joss est monté à bord, et ce qui l’a intéressé, c’est justement ce puzzle, en rassembler les pièces et fabriquer celles qui manquaient. »

Verdict le 15 novembre prochain.