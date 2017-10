Ça pourrait-il devenir une trilogie ?

Bon, on peut le dire à présent sans risquer de se planter, Ca est un giga-mega carton de la mort qui tue, en plus d'être un date très importante pour le film d'horreur moderne classé R. Logique donc qu'on n'est pas envie que ça se termine de sitôt.

Et oui, rendez vous compte, mais Ca a déjà explosé la barre des 500 millions de dollars de recettes en à peine trois semaines et à notre avis ce n'est pas terminé puisque sa carrière est loin d'être finie. Un événement qui fera date dans l'histoire du film d'horreur mais surtout la preuve qu'une campagne marketing intelligemment menée arrive toujours à ses fins. Ou alors c'est une question de moment et d'époque, le film étant tombé juste quand il le fallait.

Cela dit, le pari n'est qu'à moitié réussi puisqu'il ne faut pas oublier que le Ca que nous avons découvert ne représente que 50% de l'histoire que l'on veut nous raconter. En effet, Andres Muschietti va bientôt s'atteler à la suite, qui est d'ores et déjà prévue le 6 septembre 2019 et qui nous permettra de retrouver la bande des Losers 30 ans plus tard, pour un dernier round contre Pennywise. Mais comme le roman de Stephen King est particulièrement dense, certains se sont dits que deux films ce ne serait probablement pas suffisant et c'est pour cela qu'on a vu ces derniers temps gonfler une petite rumeur sur le net qui indiquerait que Ca serait au final une trilogie.

Alors, nous, ça nous parait un peu bizarre, mais vu la tronche d'Hollywood actuellement, on se dit que c'est possible. Mais on aimerait quand même en savoir un peu plus, et rapidos. On peut donc remercier nos confères de Variety qui sont allés poser directement la question à Andres Muschietti pour voir ce qu'il en pensait :

"Je ne pense pas. J'ai lu l'idée dans les médias, je la trouve plutôt marrante. Je comprends qu'ils pensent à ça parce que le producteur New Line a divisé Le Hobbit en 3 films alors qu'il ne devait y en avoir que 2 à l'origine. Pourtant cela aurait du sens puisque cela me permettrait de développer davantage mes personnages et ce qui leur arrive mais, pour être honnête, nous n'avons jamais eu de conversation sur ce sujet et maintenant nous sommes en train de développer la suite de l'histoire en un seul film."

Et forcément, on est plutôt contents. Le parallèle avec Le Hobbit est bien vu et c'était quand même son gros défaut à la nouvelle trilogie de Peter Jackson, étirer une histoire de 200 pages sur 3 films de 3h. Une démarche qui aurait complètement flingué l'univers de Pennywise en très peu de temps. Donc merci à eux de nous respecter ainsi que l'oeuvre originale. Ca nous change.