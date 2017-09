Le DCU va connaitre d'énormes changements après la sortie de Justice League

Les univers étendus, on commence à avoir l'habitude, et ils ont des bons et des mauvais côtés. En fait, ce qui nous gêne, c'est que plus rien n'est envisagé par les studios à l'échelle d'un seul film, mais sur 10 ans. Et c'est ce qui a pourri le DCU dès le départ.

Parce que, si l'on y réfléchit deux secondes, au final, le DCU aurait connu un tout autre sort si Warner et DC ne s'étaient pas précipités pour concurrencer Marvel. De l'avis de nombreux fans, et nous le partageons, Batman v Superman est arrivé bien trop tôt et il était handicapé de passages lourdingues servant à installer la Justice League, ce qui tuait le rythme du film et parasitait complètement son histoire. Une création aux forceps donc qui n'a jamais connu un triste sort économiquement parlant mais qui, malhereusement, s'est attirée la rancoeur de pas mal de monde.

Alors que Justice League est dans les starting-blocks et qu'on croise les doigts pour qu'il ressemble à quelque chose après tous les problèmes qu'il a eu, Warner et DC semblent enfin se mettre à réfléchir intelligemment et à se dire qu'ils n'ont peut-être pas fait les bons choix jusqu'à présent. Avec tous les projets qui sont annoncés pour ces prochaines années, surtout depuis cet été, cela indiquait qu'il y avait un gros changement qui se préparait puisqu'on voyait mal comment on allait se retrouver avec trois films contenant le Joker par exemple, interprétés par des comédiens différents.

Et c'est donc au micro du magazine Vulture que le chef d'orchestre Geoff Johns a annoncé qu'ils allaient un peu lever le pied sur le concept-même du DCU, sans pour autant l'annuler :

"Notre intention, soyez-en assurés, est d'aller de l'avant en utilisant la continuité pour être sûr que l'ensemble garde un sens, mais nous n'allons pas insister sur une grande histoire générale ou une interconnectivité dans cet univers."

Ce que ça signifie, et c'est une très bonne nouvelle, c'est que les prochains films DC pourraient se concentrer sur leur histoire à eux, sans se soucier d'une trame globale comem ce fut le cas avec BvS, tout en permettant aux différents héros de voyager d'un projet à l'autre, un peu comme ce que fait Marvel ces derniers temps. Et il en profite pour réaffirmer au passage cette prise de position tardive :

"Le film ne parlera pas d'un autre film. Certains vont réunir différents personnages, comme Justice League, mais, et c'est ce qui va se passer avec Aquaman, les films solo ne seront pas là pour se connecter avec tous les autres films. Plus nous allons avancer, et plus l'univers DC va se créer, mais de lui-même, en venant du coeur de ceux qui le créent."

DC aurait-il enfin ouvert les yeux ? Allons-nous enfin avoir droit à de vrais films qui ne soient pas des patchworks produits uniquement pour mettre en place des éléments qui paieront bien plus tard ? C'est tout ce que l'on espère. Comme on espère aussi que DC et Warner se tiendront à cette décision qui, à terme, pourrait être salvatrice.