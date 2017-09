Harrison Ford raconte pourquoi Star Wars et Indiana Jones sont des films "si spéciaux"

L'acteur américain va-t-il continuer à rentrer dans la légende du cinéma mondial avec Blade Runner 2049 ?

Harrison Ford a forgé sa légende sans jamais vraiment le vouloir. Il est devenu une icône du cinéma dans les années 70 et 80 grâce à Indiana Jones, Star Wars ou encore Blade Runner. Depuis il n’a jamais perdu son statut et se retrouve à tourner à nouveau dans les franchises qui l’ont mené en haut de l’affiche 30 ans plus tard.

Lors d’une interview avec Build Series, il a d’ailleurs expliqué en quoi ces films étaient si spéciaux :

« Blade Runner 2049 est un film d’aventure pour adulte, Indiana Jones est un film familial, et une des grandes oppotunités de ma vie ont été Indiana Jones, Star Wars, ce genre de film qui se transmet de façon générationnelle. Et donc voir ça – des pères qui disent Viens, regardons ça ou des mères, c’est très spécial. Et puis des nouvelles générations arrivent et elles réintroduisent ces films. C’est incroyable ! »

"Je suis trop cool et mes films encore plus !"

Le septuagénaire a totalement raison. Rare sont les films à rester qui ont passé l’épreuve du temps et qui ont su conserver l’enthousiasme général du public de génération en génération. Avec les premiers avis à chaud de Blade Runner 2049 annoncent un film incroyablement spectaculaire et à la hauteur du chef d’œuvre original de Ridley Scott. Avec les premières critiques concrètes publiées aux Etats-Unis il y a quelques heures, le film de Denis Villeneuve affiche déjà une excellente moyenne de 85/100 sur Metacritic avec 23 critiques.

Selon Variety, il s’agit même « d’un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps ». L’avenir nous dira si Blade Runner 2049 deviendra culte avec le temps. Une chose est sûre, si c'est le cas, Harrison Ford rentrera encore un peu plus dans la légende.