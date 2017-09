Blade Runner 2049 : les avis à chaud sont tombés !

On savait que Blade Runner 2049 avait été fraîchement présenté aux Etats-Unis, et les premiers avis à chaud viennent de tomber.

Alors qu’en France, il faudra encore patienter quelques jours avant de pouvoir vous causer tranquillement du film de Denis Villeneuve, manifestement, nos confrères outre-Atlantique dévoilent leurs premiers retours. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont extatiques.

Rappelons que la publication d’avis positifs est progressivement devenu un enjeu pour les studios, qui, emboîtant le pas à Disney, premier à avoir véritablement su orchestrer la publication des avis de la presse, des happy fews et autres veinards, sont passés maîtres dans l’art de contrôler la première salve d’opinions.

Si tout le monde espère effectivement que ces avis initiaux seront confortés et que Blade Runner 2049 sera effectivement à la hauteur des formidables attentes qu’il suscite, ce qui suit est tout même à prendre avec mesure.

Everyone bow down to Denis Villeneuve. He’s done the impossible and delivered a huge home run with 'Blade Runner 2049'. Loved it. pic.twitter.com/fjhAJgnwqT — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 26 septembre 2017

« Tout le monde se lève pour Denis Villeneuve. Il a réussi l’impossible et balancé un énorme home run avec Blade Runner 2049. J’ai adoré. »

Our own @JimmytotheO calls @bladerunner "Astonishing... More than just a visual wonder, it's a groundbreaking science fiction masterpiece." pic.twitter.com/ulDJYJzMqT — JoBlo.com (@joblocom) 26 septembre 2017

« Incroyable… Plus qu’une splendeur visuelle, c’est un chef d’œuvre de science-fiction révolutionnaire. »

.@BladeRunner 2049 is phenomenal. Visually mind-blowing sci-fi w/ noir roots shining through in a tight, twisty mystery. Best of 2017 so far pic.twitter.com/kT4ZzWWlOQ — (((Eric Eisenberg))) (@eeisenberg) 26 septembre 2017

« Blade Runner 2049 est phénoménal. Un film noir de science-fiction ahurissant visuellement qui brille à travers un mystère plein de rebondissements. Le top de 2017 pour l’instant. »

Good news! BLADE RUNNER 2049 is a terrific continuation and expansion of the orig. Wasn't hoping for much, ended up LOVING it. (Even Leto!) — Jordan Hoffman (@jhoffman) 26 septembre 2017

« Bonne nouvelle ! Blade Runner 2049 est une incroyable prolongation et expansion du film d’origine. Je n’en n’attendais pas grand-chose, j’ai fini par l’adorer (même Leto !) »

I've seen Blade Runner 2049 and it's FUCKING INCREDIBLE. — Kevin Polowy (@djkevlar) 26 septembre 2017

« J’ai vu Blade Runner 2049 et c’est putain d’incroyable. »

BLADE RUNNER 2049 is sci-fi masterpiece; the kind of deep-cut genre film we don't see anymore. Visually mind blowing, absolutely fantastic pic.twitter.com/A1d6ohmj3s — ErikDavis (@ErikDavis) 26 septembre 2017

"Blade Runner 2049 est un chef d'oeuvre de la science-fiction, un type de film de genre profond, tel qu'on n'en voit plus de nos jours. Visuellement renversant. Absolument fantastique."