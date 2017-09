Finalement, Liam Neeson va continuer à faire du cinéma d'action bien bourrin

Si on ne peut même plus faire confiance aux paroles des gens, où va-t-on ? Après, on parle quand même de Liam Neeson là, donc on se voit mal lui reprocher quoi que ce soit. C'est qu'on tient à nos bras nous...

Liam Neeson est un immense acteur de répertoire. Shakespearien en diable, son charisme, sa voix, son intensité, tout est là pour qu'il nous gratifie de rôles dramatiques mémorables. Ce qu'il a fait pendant plusieurs décennies d'ailleurs. Et puis, allez savoir pourquoi, il a décidé qu'il était plus que temps de tuer des gens en s'embarquant dans le premier Taken. A partir de là, virage complet pour notre ami qui s'est illustré dans bon nombre de films d'action que n'aurait pas renié Steven Seagal. Cassages de bras, cartons en pleine tête, explosions, course-poursuites, Neeson ne savait plus où donner de la tête et, quelque part, même si on trouvait ça sympa, on regrettait un peu qu'il ne fasse quasiment plus que ça.

En 2015, il avait annoncé qu'il se laissait deux ans pour arrêter les films d'action et revenir à des rôles plus dramatiques. Et, chose promise, chose due, il y a deux semaines il avait effectivement confirmé qu'il prenait sa retraite de sauveur de la veuve et de ses orphelins. Et ça nous allait très bien. Sauf que voilà, il a dû se passer quelque chose ces quinze derniers jours puisque pépère a décidé de revenir sur ses paroles.

Et c'est en effet lors de la première de son dernier film, Mark Felt : the man who brought down the White House, que Liam Neeson a déclaré au micro de Variety qu'on pouvait compter sur lui pour briser encore un certain nombre de mâchoires dans les années qui viennent :

"C'est totalement faux, regardez-moi ! Vous parlez au passé. Je continuerai à faire des films d'action jusqu'à ce qu'ils m'enterrent. Je sors de ma retraite."

Une déclaration des plus troublantes qui nous laisse quand même un peu pantois. Comment expliquer un tel revirement en si peu de temps ? La réponse pourrait se trouver dans une précédente déclaration de l'acteur de 65 ans, celle-là même où il annonçait sa retraite :

"Ils me donnent encore beaucoup d'argent pour faire ce genre de choses."

CQFD.