Les derniers jours de Kurt Cobain : Last Days, le film de fantôme selon selon Gus Van Sant

Biopic officieux retraçant les derniers jours de Kurt Cobain tel que Gus Van Sant les imagine, Last Days fait de son personnage de tête une présence fantomatique, laquelle hante le récit plus qu’elle n’y participe.

« Parlant du point de vue d’un niais qui en a vu et qui, visiblement, préférerait être un gamin émasculé et plaintif, cette lettre devrait être assez facile à comprendre ». Ainsi s’ouvre ce que nombreux considèrent comment étant la lettre d’adieux de Kurt Cobain au reste du monde. Le 8 avril 1994, le corps sans vie du chanteur est retrouvé à son domicile ; un suicide, conclut le rapport d’autopsie. Pour une poignée de complotistes toutefois, la tragédie est sujette aux fantasmes les plus rocambolesques. Et s’il s’agissait d’un assassinat ? D’une mise en scène ? D’un odieux coup monté ?