Le Dr Jekyll et Mr Hyde érotique : Mary Reilly, pas de côté pas très catholique de Stephen Frears

Le mythe Jekyll et Hyde renaît de ses cendres dans Mary Reilly, ce film flamboyant mal-aimé avec Julia Roberts et John Malkovich, réalisé par Stephen Frears.

De toutes les fabriques à monstres du cinéma, la Hammer reste encore à ce jour la plus digne et productive (et non, Blumhouse ne joue définitivement pas dans la même cour). Les plus beaux spécimens du fantastique gothique y ont été célébrés, et il a fallu attendre la fin du siècle dernier pour les voir ressusciter cette fois outre-Atlantique. Francis Ford Coppola a fait son Dracula, Kenneth Branagh son Frankenstein, et Stephen Frears a eu son Dr Jekyll et Mr Hyde en réalisant Mary Reilly.

Remplaçant Roman Polanski et Tim Burton, pressentis au départ, le cinéaste anglais réunit à l’écran deux des plus grandes stars du moment, Julia Roberts et John Malkovich, et obtient un budget de 47 millions de dollars. Hélas, le four au box-office est retentissant (seulement 12 millions de recettes), et les retours de la presse et du public enfoncent le clou. Mais il se pourrait bien que la dimension proprement érotique et subversive du film ait décontenancé les spectateurs (fragilité, quand tu nous tiens).

Reailly sexy

PORTRAIT D’UNE JEUNE FILLE EN FEU

Vous l’aurez sans doute remarqué, mais il arrive assez souvent que le personnage emblématique d’une histoire se fasse voler la vedette par son acolyte ou un alter-ego surprise. On ne se risquera pas à lister tous les exemples. Citons peut-être L’Assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, ou pour rester dans le registre qui nous intéresse, le plus récent Docteur Frankenstein, où Daniel Radcliffe occupait le devant de la scène dans le rôle d’Igor, le protégé du célèbre savant interprété par James McAvoy.

Il en va de même dans Mary Reilly, dont le titre annonce clairement la couleur, et qui épouse avant tout le point de vue de cette jeune domestique (Roberts donc, bien loin de Pretty Woman), au service d’un mystérieux médecin londonien, Henry Jekyll (Malkovich). Un jour, celui-ci signale à l’ensemble de son personnel qu’il sera désormais assisté dans ses recherches par Edward Hyde, un brillant gentleman à la discrétion exemplaire. Bien sûr, comme chacun sait, et Mary en sera le témoin privilégié, le maître de maison cache en vérité une double identité peu commode.

Loup, y es-tu ? Que fais-tu ?

De dissimulation, il en est plus que jamais question ici. Seulement, Mary n’a pas les yeux dans sa poche et n’hésite pas à braver les interdits pour franchir ce seuil qui la tient constamment à l’écart. Et il faut dire que la demeure victorienne du docteur se prête à merveille aux penchants voyeuristes de l’héroïne, dont le passe-temps préféré est de se tenir précisément dans l’embrasure d’une porte laissée entrouverte ou devant une fenêtre depuis laquelle elle peut surveiller à peu près tout.

Que le brouillard, éternel attribut du fantastique gothique, enveloppe la bâtisse ajoute év...