Le jour où Alien a failli traumatiser Disneyland : les attractions tirées de la saga de Ridley Scott

Comme de nombreuses franchises américaines, la saga Alien a infesté quelques parcs d'attraction. Ou du moins elle a essayé, dans le cas de Disneyland.

Star Wars, Indiana Jones, Arthur et les Minimoys... Lorsqu'elles cartonnent aux box-office, les grosses franchises hollywoodiennes ont parfois droit à leur attraction. Les parcs Disneyland s'en sont même fait une spécialité, quitte à piocher chez d'autres studios, du moins avant que leur hégémonie sur le terrain du divertissement de masse ne les en dispense. Quel meilleur moyen d'attirer le chaland que de lui proposer de retrouver une marque qui déborde déjà de sa DVDthèque (oui, parce qu'on parle ici des années 90-2000) ?

La saga Alien, connue de tous et toutes, a logiquement été convoitée par plusieurs institutions du milieu – y compris Disney. Toutefois, elle pose un (très) gros problème : comment concilier le cinéma d'horreur et le public très familial de ces lieux touristiques ? Certains sont parvenus à le contourner... et d'autres non.

Des attractions qui donnent l'eau à la bouche

Un Alien à Disneyland

Une attraction Alien fut bien considérée par Disneyland, presque 30 ans avant que la maison-mère ne rachète la Fox et la licence avec. Pour comprendre comment Disney en est venue à avoir ce genre d'idées, il faut revenir aux années 1970 et 1980. A l'époque, Mickey traverse une mauvaise passe, économiquement et culturellement.

Quand Michael Eisner prend les commandes en 1984, il constate que les parcs, encore remplis de l'imaginaire de Walt Disney, mériteraient un petit coup de polish. Lui qui vient plutôt du milieu de l'audiovisuel, il entreprend une série de projets, pas toujours couronnés de succès (on lui doit notamment le fiasco d'Euro-Disneyland), mais indéniablement ambitieux.

Selon la légende, le grand manitou de l'entreprise aurait eu une épiphanie lorsque son fils adolescent a critiqué le Disneyland californien, jugé trop enfantin. Il faut dire qu'à l'époque, la concurrence commence à sérieusement s'équiper en montagnes russes à sensations.

LE TRAUMA ExtraTERRORestrial Alien Encounter

Le célèbre Star Tour étant une indéniable réussite, les Imagineers (concepteurs des attractions du parc) se payent donc les droits d'Alien quelques années avant la sortie du 3e volet. Ils imaginent une attraction nommée Nostromo, et qui propose aux visiteurs de parcourir le vaisseau du premier film dans des véhicules futuristes, armés d'armes laser. Un fantasme de fan... peut-être un poil trop effrayant pour un parc dont le rapport à l'horreur se limite pour le moment à la chanson infernale de It's a small world.

Du moins, c'est la conclusion à laquelle en viennent des cadres. Il faut s'imaginer papa et maman confiant un flingue de l'espace à leur bambin en l...