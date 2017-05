Les Gardiens de la Galaxie 3 : quels nouveaux super-héros farfelus pour le troisième épisode ?

Les Gardiens de la Galaxie reviendront, on le sait. Mais en compagnie de qui ?

Alors que le blockbuster de James Gunn (voir notre critique) s'apprête à sortir sur le territoire américain, après un début de carrière flamboyant à l'international où il a amassé plus de 100 millions de dollars, les regards se tournent déjà vers la suite.

Le cinéaste a ainsi confirmé qu'il réaliserait le troisième épisode, prévu pour la Phase 4 du MCU (Marvel Cinematic Universe), après le quatrième Avengers qui sortira en 2019. C'est encore loin, mais parce que Star-Lord et ses coéquipiers décalés ont conquis le coeur des spectateurs, Ecran Large imagine déjà quels pourraient être leurs prochains compagnons de l'espace.

Petit inventaire des candidats possibles pour leurs nouvelles aventures, en replongeant dans les comics.

NOVA (RICHARD RIDER)

Son histoire : Adolescent, Richard Rider a reçu les pouvoirs d’un guerrier Nova originaire de Xandar. Devenu une véritable fusée humaine, il a combattu le crime puis est parti guerroyer dans l’espace en compagnie du Corps des Nova. Il a combattu la vague d’Annhilation puis les Phalanx avec les Gardiens de la galaxie, et a disparu en combattant Thanos.

Ses pouvoirs : Vol, grande résistance, force surhumaine. Détenteur de la Force Nova.

Liens possibles avec le MCU : Allié des Gardiens de la galaxie et petit ami de Gamora.

Probabilité d’apparition : Moyenne. Le Corps des Nova a été très simplifié dans Les Gardiens de la Galaxie et ses membres n’ont pas de super pouvoirs.

NOVA (SAM ALEXANDER)

Son histoire : Sam Alexander est un adolescent qui découvre que son père alcoolique est un ancien membre du Corps des Nova. Muni du casque de son père qui a disparu, il acquiert des pouvoirs de Nova et sera entraîné par Rocket Racoon et Gamora pour devenir un héros. En plus de ses aventures cosmiques, Nova fait partie des jeunes recrues des Avengers.

Ses pouvoirs : Vol, grande résistance, force surhumaine.

Liens possibles avec le MCU : Entraîné par Rocket Racoon et Gamora, membre des Avengers.

Probabilité d’apparition : Faible. Sam Alexander est un personnage populaire en dessin animé (dans Ultimate Spider-Man), il est peu probable de le voir en version live.

CAPTAIN MARVEL / MAR-VELL

Son histoire : Officier Kree venu espionner les Terriens, il prend leur parti contre son peuple. Mar-Vell devient un super-héros et combat les renégats de son monde natal, puis devient un héros interplanétaire doté de la conscience cosmique. Atteint d’un cancer incurable, il meurt en laissant l’univers orphelin.

Ses pouvoirs : Vol, projection d’énergie, conscience cosmique.

Liens possibles avec le MCU : Ennemi de Thanos et ami de Drax.

Probabilité d’apparition : Faible. Le personnage n’est devenu mythique qu’à sa mort. En plus, il y aura un autre Captain Marvel dans le MCU : Brie Larson l'incarnera dans le film prévu pour l'été 2018.

PHYLA-VELL

Son histoire : Soeur de Genis-Vell (fils de Mar-Vell conçu in vitro après la mort de son père), elle n’existe que parce que son frère a manipulé la réalité et ainsi provoqué son existence. Elle rejoint les Gardiens de la galaxie pour lutter contre les Phalanx et vivra des aventures à leurs côtés sous diverses identités, mais finira par mourir.

Ses pouvoirs : Force surhumaine, projection d’énergie, conscience cosmique.

Liens possibles avec le MCU : Membre des Gardiens de la galaxie.

Probabilité d’apparition : Faible. L’histoire du personnage est trop compliquée, et repose sur l’héritage d’un personnage dont l’adaptation est peu probable.

DRAGON-LUNE

Son histoire : Fils d’Arthur Douglas, Heather Douglas est dans la voiture de ses parents quand Thanos la détruit pour ne pas laisser de témoins de sa visite sur Terre. Ses parents meurent (mais son père sera ressuscité sous la forme de Drax : voir notre dossier à ce sujet) et elle est emmenée sur Titan pour suivre un entraînement rigoureux. Dragon-Lune est un personnage ambigu, qui a combattu aux côtés des héros mais a aussi commis des actes moralement condamnables. Elle a fini par rejoindre les Gardiens de la galaxie dans leur combat contre les Phalanx et connaît une fin tragique - mais elle reviendra à la vie, bien sûr.

Ses pouvoirs : Combattante hors pair, télépathe, transformation en dragon géant.

Liens possibles avec le MCU : Fille de Drax, membre des Gardiens de la galaxie.

Probabilité d’apparition : Faible. C’est un personnage complexe, et Drax n’a pas d’origine Terrienne au cinéma.

BUG

Son histoire : Bug est un extraterrestre venant du Microvers (un univers miniature, aperçu dans Ant-Man) et un ancien membre des Micronautes (groupe créé par Marvel à partir d’une ligne de jouets). Prisonnier des Kree, il rejoint l’équipe montée par Star-Lord à l’occasion de la guerre contre les Phalanx, puis sera invité à rejoindre les Gardiens de la galaxie ultérieurement. Il prend ensuite ses distances avec l’équipe.

Ses pouvoirs : Agilité, adhérence aux murs, excellente vision.

Liens possibles avec le MCU : Membre des Gardiens de la galaxie.

Probabilité d’apparition : Moyenne. Le personnage peut faire une recrue insolite, si on zappe son passé chez les Micronautes. Mais il est peu intéressant.

VANCE ASTRO / MAJOR VICTORY

Son histoire : Vance Astrovik, dit Vance Astro, est un astronaute qui a voyagé pendant des siècles pour découvrir à son arrivée sur Alpha du Centaure que les Terriens savent maintenant voyager plus vite que la lumière. Capturé dans le futur par les Badoons, de méchants aliens, il s’échappe en compagnie des Gardiens de la galaxie premiers du nom. Il reviendra dans le présent à plusieurs reprises, prendra le nom de Major Victory et donnera au groupe de Star-Lord une certaine légitimité en le baptisant comme sa propre équipe.

Ses pouvoirs : Télépathie, télékinésie. A subi un traitement pour vivre plus longtemps, mais si son costume laisse entrer de l’air son corps tombera en poussière.

Liens possibles avec le MCU : Fondateur des Gardiens de la galaxie du futur, membre des Gardiens de la galaxie.

Probabilité d’apparition : Faible. Le personnage est absent lors du caméo de ses camarades, et le voyage temporel est trop compliqué pour le MCU.

ADAM WARLOCK

Son histoire : Créature artificielle conçue par les savants de l’Enclave, Adam Warlock a d’abord porté le nom de “Lui”. Il se rebelle contre ses créateurs et part dans l’espace, où il vit de nombreuses aventures et devient l’ennemi récurrent de Thanos. Adam Warlock est mort plusieurs fois, notamment pour éviter que son alter égo maléfique du futur (le Mage) puisse voir le jour. Il rejoint les Gardiens de la galaxie, mais quittera le groupe après avoir combattu à leurs côtés.

Ses pouvoirs : Force surhumaine, vol, projection d’énergie, possession d’une Pierre d’infinité. Adam Warlock se régénère dans un cocon et a de nouveau pouvoirs quand il en sort.

Liens possibles avec le MCU : Membre des Gardiens de la galaxie, ennemi de Thanos, romance avec Gamora.

Probabilité d’apparition : Certaine. Une scène post-générique des Gardiens de la galaxie Vol. 2 montre sa gestation.

COSMO

Son histoire : Cosmo est un chien Russe qui a été envoyé dans l’espace dans le but de faire des expériences. Il a dérivé jusqu’à la base de Nulle Part (une tête de Céleste coupée aperçue dans le premier film), et a fini par muter. Chef de la sécurité de cet endroit, il rencontre Nova et fera plus tard partie des Gardiens de la galaxie. Après avoir vécu des aventures à leurs côtés et frôlé la mort, il a quitté l'équipe.

Ses pouvoirs : Télépathie, grande intelligence, divers pouvoirs mentaux.

Liens possibles avec le MCU : Membre des Gardiens de la galaxie.

Probabilité d’apparition : Forte. Cosmo est déjà apparu sous forme de cameo dans Les Gardiens de la galaxie, et il y a fort à parier qu’un chien télépathe a du potentiel dans un futur film (ne serait-ce que pour se disputer avec Rocket et vendre des jouets).

L’INTELLIGENCE SUPREME

Son histoire : L’Intelligence suprême est un gigantesque ordinateur organique, constitué de cerveaux de Kree morts et triés sur le volet (militaires, intellectuels, tacticiens…). Créé il y a des millénaires, cette entité au service de l’Empire Kree en a progressivement pris les rennes. L’Intelligence suprême a été neutralisée plusieurs fois mais est toujours revenue. Elle est au coeur de complots d’amplitude cosmique.

Ses pouvoirs : Intelligence sans limite, pouvoirs mentaux, manipulation d’énergie.

Liens possibles avec le MCU : Dirige les Kree et donc Ronan, ennemi des Gardiens dans le premier film.

Probabilité d’apparition : Forte. Les Kree sont partie intégrante du MCU, et c’est un adversaire de taille pour les Gardiens de la galaxie.

QUASAR

Son histoire : Fils de scientifique, Wendell Vaughn est chargé d'étudier les bracelets énergétique d’un ennemi des Quatre Fantastiques mort au combat. Lorsqu'il les essaye, ils fusionnent avec sa peau et il ne peut plus les enlever. D’abord agent du SHIELD, il devient chef de la sécurité du projet Pegasus puis super-héros cosmique à part entière. Quasar est tombé au combat mais se porte mieux depuis.

Ses pouvoirs : Possession de bracelets qui lui donnent des pouvoirs énergétiques, conscience cosmique.

Liens possibles avec le MCU : A combattu avec les Gardiens de la galaxie, chef de la sécurité du Projet Pegasus (où était notamment rangé le Cube cosmique).

Probabilité d’apparition : Moyenne. Le personnage est peut être trop puissant pour le MCU.

STARFOX

Son histoire : Eros est un Eternel de la planète Titan, descendant d’humains dont les gènes ont été manipulés par les Célestes. Frère de Thanos, il est insouciant et vit au jour le jour, mais a aussi été membre des Avengers.

Ses pouvoirs : Longévité, manipulation d’énergie, vol, stimulation des centres du plaisir.

Liens possibles avec le MCU : Membre des Avengers, frère de Thanos.

Probabilité d’apparition : Forte. Sa présence pourrait donner une histoire à Thanos, et il peut servir de ressort comique.

L'univers Marvel est vaste, et les personnages estampillés cosmiques sont nombreux. Il est encore beaucoup trop tôt pour deviner quels personnages iront des comics vers les écrans de cinéma, mais il est clair que James Gunn a beaucoup de matière et possibilités pour surprendre et apporter de nouvelles couleurs à la galaxie des super-héros Marvel.

Retrouvez notre dossier sur les secrets et scènes post-générique des Gardiens de la galaxie Vol. 2.

En partenariat avec Watchtower Comics