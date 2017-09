American Assassin : Critique à balles réelles

Les amateurs d’action à l’ancienne souffrent en notre époque de super-héros proprets. Du coup, on surveillait avec bienveillance l’arrivée d’une possible nouvelle franchise d’espionnage, annoncée comme intense et très portée sur le premier degré. Le résultat est loin d’être à la hauteur (de quoi que ce soit) mais pas déplaisant pour autant.

SHOOT FIRST, THINK NEVER

Il n’y a pas si longtemps, le cinéma d’espionnage américain s’enferrait dans un cafard bourdonneux nimbé dans un cumulus de doutes existentiels. Jason Bourne reprochait à l’administration d’avoir fait de lui un salaud, Paul Greengrass annonçait à coups de Green Zone l’avènement de l’Etat Islamique, et même James Bond déprimait grave. C’était bien sûr la faute à tous ces progressistes enivrés à l’Obamania, qui ne faisaient rien que culpabiliser le bourrin assoiffé de sang qui sommeille en chacun de nous. Heureusement, Donald Trump est là, et maintenant tout le monde va pouvoir se lâcher.

Premier candidat au poste du retour du refoulé, American Assassin nous propose un réjouissant festival de n’importe quoi, tel qu’on n’en avait plus vu depuis les années 90, une race de films d’action débiles et irresponsables qu’on pensait disparue avec le Dommage collatéral où officiait Arnold Schwarzenegger à coups de hache.

Dylan O'Brien

Heureusement, le sympathique Dylan O'Brien ( Le Labyrinthe ), nanti de l’expressivité d’un deltoïde en cours de greffe, voit sa fiancée transformée en sac à viande pendant leurs vacances en Espagne, à cause de vilains terroristes islamistes. Il décide donc de se venger et finit par rejoindre une cellule secrète d’agents travaillant pour le gouvernement américain. Grâce à des recruteurs sans doute un peu déficients d’un point de vue cognitif, ce jeune homme aux allures de pur sociopathe, obsédé à l’idée de tuer le plus de gens barbus possible, incapable de respecter le premier ordre venu et aussi doué pour l’infiltration que Dwayne Johnson pour l’acupuncture, il est envoyé sur le terrain pour renvoyer ad patres une bonne partie de l’Iran, peuplé comme chacun le sait par des myriades de fanatiques en mal de meurtres de masse.

Deux agents infiltrés, parfaitement indétectables

BABOULINET S’EN VA EN GUERRE

Par quel miracle cet American Assassin n’est-il pas un pur gloubi-boulga irregardable ? Très paradoxalement, grâce à ses proéminents défauts. Son patriotisme (qui revendique régulièrement une forme de fascisme préventif qui va jusqu’à présenter l’assassinat d’adversaires politiques comme un geste éminemment cool et courageux) est si exacerbé que le métrage verse instantanément dans un ridicule souvent proche de la parodie.

Michael Keaton

Se dégage ainsi de l’ensemble une distanciation forcée pour qui n’est fasciné à l’idée de tuer quiconque ne lui ressemble pas. Un peu comme si le cinéma américain nous offrait un gros shot de distanciation en proposant un remake inattendu de Delta Force. Soit une production qu’on pourra très légitimement juger odieuse, ou si excessive qu’elle engendre immédiatement un recul teinté d’humour chez son public, selon la sensibilité aux sujets abordés.

La dimension kitsch de l’ensemble (le retour de la bombe atomique, les taupes un peu salopes, les mentors virilistes…) passe d’autant mieux que le réalisateur Michael Cuesta, à défaut d’être inventif n’est pas du tout un manche, et emballe même quelques jolies séquences d’action. Qu’il tende vers le – faux plan-séquence – ou découpe très élégamment des bastons physiques et graphiques, American Assassin offre un divertissement brutal plutôt bien troussé techniquement. Ajoutez à cela une bonn etranche de Michael Keaton en mode sortie de route totale, et vous tiendrez la recette (pas super digeste) d'un divertissement plutôt délectable pour qui n'a plus beaucoup de sang dans son alcool.

Le spectateur exigeant y trouvera moult raisons de se crever les yeux, mais quiconque veut l’aborder pour ce qu’il est (un surréaliste n’importe quoi à la gloire de bourreaux convaincus de leur bon droit), pourra se repaître d’une sorte d’OVNI idéologique sorti d’un autre âge.