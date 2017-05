Free Fire : critique surarmée

SHOOT TO KILL

Une troupe de pieds nickelés se retrouvent dans un entrepôt à l’occasion d’une vente d’armes. Sauf que rien ne se passe comme prévu et que tout le monde se retrouve à se tirer dessus, transformant une formalité commerciale en une lutte fratricide pour la survie du plus fort. L’argument de ce Free Fire en serait presque rachitique s’il n’était pas entre les mains de Ben Wheatley. Car si son récit ne pète jamais plus haut que son pitch et se refuse à rompre l’unité de temps, de lieu ou d’action, il permet à son auteur d’interroger frontalement une figure fondatrice du cinéma d’action.

Cillian Murphy, Jack Reynor et Michael Smiley

Du duel au Mexican Stand-off, des vols planés de John Woo sans oublier la déforestation de Predator, la fusillade et l’iconisation de l’arme à feu sont des éléments centraux du cinéma d’action, et par extension de tout un pan du cinéma populaire. En choisissant de faire de cet item l’alpha et l’oméga de Free Fire, Wheatley se met au défi de raconter une histoire, de caractériser des personnages et in fine de sortir du simple exercice de style, en revenant à un concept de cinéma basé uniquement sur l’énergie cinétique, sur un ballet de corps (désarticulés) en mouvement.

Avec un humour tantôt bas du front, tantôt grinçant, il revisite toutes les facettes de la confrontation armée, nous rappelle que derrière ses airs de petit malin parfois agaçant, il demeure un technicien solide doublé d’un cadreur à l’inventivité aussi redoutable qu’une grenade à fragmentation.

AFFREUX, SALES ET BLINDES

Alors que Free Fire se mue progressivement en un cartoon cruel, le metteur en scène n’oublie pas de laisser le champ libre à ses comédiens. Si sur le papier la majorité des protagonistes sont très grossièrement caractérisés, il laisse le soin à chacun d’exprimer, par son corps, le tempo interne de sa propre mécanique corporelle, une partition intime étonnante. Ainsi, tandis que progresse l’intrigue et que les carcasses s’accumulent, que tous nos anti-héros en sont réduits à ramper pour échapper aux balles, il offre à chacun un espace d’expression, claudiquant et cocasse.

Entre la comédie burlesque, le ballet et la corrida déviante dopée à la cordite, Wheatley soigne des personnages stéréotypés mais incarnés. On se surprend même à éprouver une tendresse sincère pour le duo mal assorti composé par Cillian Murphy et Brie Larson, tandis que l’abattage colossal d’Armie Hammer permet régulièrement au métrage de gagner en légèreté.

LA MORT VOUS VA SI BIEN

Au final, difficile de ne pas tomber sous le charme de cette mauvaise troupe assoiffée de violence, malgré le surjeu embarrassant de Sharlto Copley, ou l’écriture trop légère de certaines articulations dramatiques. C’est que Ben Wheatley rappelle ici que c’est à partir des canevas les plus simples qu’il parvient à développer les univers les plus sophistiqués.

C’est donc un régal pervers, parfois émouvant, que cette danse de la mort, où les corps sont malmenés, troués, brûlés, écrasés, au rythme pétaradant d’un mixage sonore démentiel, oscillant entre l’ultra-réalisme balistique et une stylisation efficace.Simultanément pur délire hargneux et bonheur de cinéphile référentiel, le film prend le risque de faire passer la joie mauvaise de voir d'abominables salopards s'entretuer avant l'empathie. Un choix remuant, mais qui empêche le récit de nous toucher en plein coeur.

Brie Larson

L’exercice de style est divertissant, souvent brillant, mais on regrettera qu’il ne parvienne pas toujours à embrasser la mélancolie que sous-entend son scénario, ainsi que les choix musicaux qui nimbent le récit dans un spleen souvent trop plaqué. Il y avait avec Free Fire l’occasion de livrer le shooter ultime et une belle réflexion sur la déliquescence des liens humains. On se contentera de cette fusillade follement cinégénique.