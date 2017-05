Le Roi Arthur : La Légende d'Excalibur : critique tranchante

Qu’on l’adore ou le déteste, Guy Ritchie est devenue, par la force de deux Sherlock Holmes et de ses Agents très Spéciaux, un candidat idéal à la relecture post-moderne d’icônes populaires. Rien de très étonnant donc à ce qu’il se retrouve aux commandes d’un Roi Arthur pensé comme le premier étage d’une fusée à plusieurs étages et innombrables séquelles. Rien d’étonnant non plus à ce qu’il traite ce matériau foisonnant avec l’incurie qui le caractérise.

CACAMELOT

Inutile d’en appeler aux précédentes itérations, cinématographiques, littéraires ou télévisuelles, de la légende arthurienne pour se pencher sur cette nouvelle vision, et on se gardera bien d’invoquer le légendaire Excalibur de John Boorman, son chef d’œuvre n’interdisant à personne de tenter sa chance. Le premier problème du film de Ritchie n’est pas la vision qu’il propose de ce mythe séminal, mais bien son absence de vision.

Pour qui connaît la symbolique inhérente au mythe, la densité de ses thématiques et le réseau d’occurrences formidables qu’il tisse avec la culture populaire contemporaine, ce Roi Arthur est tout simplement un crachat, tant son scénario se moque éperdument d’aborder les éléments constitutifs de ce récit immémorial. Ritchie jette par la fenêtre le clan Pendragon, balance dans l’évier tous les personnages constitutifs de la légende, fait un gros doigt d’honneur à son sens et à sa structure, et paraît ne jamais rien y comprendre.

Une attitude qui pourrait occasionner une relecture pulp, voire punk-rock, si le cinéaste avait quelque chose à substituer au formidable substrat mythologique qu’il piétine. Mais non. Ici, Arthur est un gros bras porté sur les blagues grasses, un peu tristoune parce que son papounet lui manque. Point barre. Morgan s’est muée en une fée en descente de gluten, Merlin est aux abonnés absents, tandis que tout le monde ricane pépouze chez George Le Chinois (sic) dans l’arrière-cour de son école de kung-fu (re-sic).

EXCALIBURNE

La mise en scène de Guy Ritchie, initialement frénétique, s’est progressivement transformée en ce que Jean-Marie Poiré qualifierait de gros bordel indigne depuis la fin de sa collaboration avec Matthew Vaughn. Elle atteint ici un stade terminal, alors que le metteur en scène, accompagné de son monteur de longue date, tentent vainement de dynamiser leur récit à coups d’effets sortis tout droit d’un épisode de Téléfoot (multiplication des ralentis/accélérés jusqu’à la nausée), sans jamais s’inquiéter du sens, ou de la logique interne des scènes.

Chaque scène d’action se fait ainsi plus brouillonne que la précédente, pulvérisant aussi bien l’espace dramaturgique que les enjeux. Que le pauvre Charlie Hunnam – ou son immonde doublure numérique – affronte des chauves-souris géantes, des rats mutants (sic) ou un colosse opportunément arraché à Dark Souls, impossible de ne pas bailler devant la médiocrité de ces dispositifs, dont la brièveté indique combien le film a peu confiance en lui.

LA RABLE TONDE

Mais si Le Roi Arthur est un glaviot toxique adressé à l’un des plus grands mythes occidentaux et un produit techniquement purulent, son climax pourra satisfaire les amateurs de n’importe quoi positronique. En effet, une fois son scénario jeté aux orties et ses personnages vidés de toute substance, Ritchie se lâche totalement, dans un final qui évoque l’improbable hybridation entre une production Asylum et le cauchemar halluciné d’un gamer en pleine hypoglycémie.

Préparez-vous donc à voir défiler une séquence qui ne dépareillerait pas dans Mega Python vs Gatoroïd, avant qu’Arthur et son antagoniste (Voooooooooortigern) ne se transforment en super Sayen du pauvre et se tapent sur la tronche, dans un déluge de boules de feu et d’épées lumineuses. Le résultat est d’une laideur historique, mais peut très légitimement provoquer l’hilarité. C’est bien tout ce qu’il y à retenir du dernier reflux filmique de Guy Ritchie, qui aura au moins accompli l’exploit de nous faire réévaluer le Lancelot où sévissait Richard Gere.