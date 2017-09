Cult of Chucky : Critique lacérée

Ceux d'entre vous qui ont grandis dans les années 80 se rappellent forcément de Jeu d'Enfant et de sa poupée maléfique, Chucky, possédée par l'esprit du serial-killer Charles Lee Ray, qui attaquait Andy un jeune garçon. Elle avait d'ailleurs la rancune tenace puisqu'elle le martyrisait pendant 2 autres films, le suivant jusque dans son école militaire. (Pour les autres, les films sont disponibles sur Netflix). D'honnêtes petites séries B, pas franchement passionnantes et, rétrospectivement bien sages. Puis, après un gros passage à vide, Chucky est revenu en 1999 à l'occasion de l'inattendu La Fiancée de Chucky de Ronny Yu et le vrai pétage de plombs a commencé. Gore à foison, personnages crétins, humour débile, Chucky s'est lâché et nous a offert un grand moment de rigolade trash, suivi de deux autres films qui flirtaient eux-aussi dangereusement avec le Z. Mais ça restait sympa. Et puis, voilà. Nous en sommes au dernier opus en date, Cult of Chucky et... comment dire... Ca risque de faire bizarre aux fans des deux périodes du personnage.

C'EST UNE POUPEE QUI FAIT.... SPLASH !

Dans ce film réalisé par le créateur de la saga, Don Mancini, nous retrouvons Nica 4 ans après les évènements de La malédiction de Chucky. Internée dans un établissement de haute-sécurité où elle a progressivement établi que la poupée n'existait pas et qu'elle était coupable du dernier massacre en date, la jeune handicapée se voit transférée dans un hôpital moins strict où elle pourra retrouver un peu d'intimité et de liberté. Mais sa réputation la précède et les autres patients ne voient pas son arrivée d'un bon oeil. Le Dr. Foley décide alors de les convaincre qu'il n'y a rien à craindre en invitant à leurs séances de groupe une poupée Good Guys, réplique parfaite de Chucky. Mais le cauchemar va bientôt recommencer.

On se demandait bien ce que Mancini nous préparait pour justifier un nouveau film et on s'attendait à tout sauf à ça. Loin des délires trasho-rigolos des précédents films, Cult of Chucky se montre extrêmement sobre dans une bonne partie de son récit, privilégiant les ambiances inquiétantes, le développement de ses personnages au show de la poupée toujours campée par Brad Dourif. Un pari assez risqué et étonnant qui tranche sévèrement avec la nouvelle image de l'antagoniste principal de la saga et tend à le faire passer au second plan. Car il faut bien comprendre qu'avec Cult of Chucky, nous n'avons pas affaire à une bête série B qui rentre dans le lard, mais à un très bel exercice de suspense et de doutes qui sonde l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus complexe et ténébreux.

ATTENTION SPOILERS

Nous n'irons pas jusqu'à dire que le film est une oeuvre d'auteur profonde et propice à toutes les interprétations, mais la tentation est grande quand nous découvrons, un peu surpris il faut bien le dire, que Cult of Chucky se veut moins un jeu de massacre qu'une habille illustration de la culpabilité et des démons intérieurs de personnes en souffrance. Bien sûr, le film est gore, très gore même et cela fait bien plaisir, mais le plus important n'est pas là. La galerie de personnages présentés est passionnante dans sa folie multiple, entre celle qui prend la poupée pour son bébé qu'elle a tué, l'autre qui se croit un fantôme, et un autre qui abrite plusieurs personnalités parce qu'il veut se sentir important. A chacun, une version de Chucky car, oui, et c'est la géniale trouvaille du film, par un habile tour de passe-passe (une formule magique chopée sur Internet) Chucky peut dupliquer son esprit dans d'autres corps, inertes ou vivants. Et cela fonctionne du tonnerre puisque chaque version de lui-même fait écho à la culpabilité et aux névroses des patients, la plus éloquente étant évidemment celle qui touche Nica, formidablement interprétée par Fiona Dourif (la fille de Brad Dourif, et c'est un détail qui a une grande importance dans l'histoire).

Pendant une bonne partie du métrage, on doute de ce que l'on voit, on se demande si le psy n'a pas raison et s'il ne s'agit pas d'un cas d'hystérie de masse. Le film joue donc avec nos nerfs et nos questionnements de façon plus qu'habile jusqu'au glissement naturel vers la boucherie pure et dure qui ne laisse aucune zone d'ombre quant à la réalité de Chucky. Un exercice de style qui impose une mise en scène précise et un rythme savamment dosé tout autant qu'une foule d'idées audacieuses et originales qu'on ne pensait pas voir dans un film que l'on considérait à tort comme une nouvelle série B amusante.





Bien sûr, Cult of Chucky est blindé de défauts. Le rythme s'alourdit en milieu de film, certaines actions sont trop prévisibles, quelques comédiens sont borderline (dont Jennifer Tilly de retour en Tiffany), les quelques vannes méta passent mal et le manque de moyens se fait cruellement sentir dans les effets spéciaux. Mais le principal est là, Chucky vient d'évoluer sous nos yeux, prend une dimension supplémentaire inattendue et totalement passionnante et nous promet une suite plus qu'excitante. On ne peut terminer cette critique sans mentionner la volonté de Don Mancini de raccorder les wagons avec les premiers films, en faisant notamment d'Andy un personnage important de l'histoire notamment dans une première séquence qui fait office de flamboyante note d'intention au récit entier. Et on ne saurait que trop vous conseiller d'attendre la fin du générique pour un caméo surprise qui laissera les fans de la première heure sans voix.