Après The Neon Demon, le réalisateur de Drive dévoile le synopsis d'un film d'espionnage complètement dingue

Après The Neon Demon, Nicolas Winding Refn prepare un film d’espionnage intitule Avenging Silence. Et le scenario a l’air… Différent.

Bon on n’avait beau se douter que quand le réalisateur de Drive et Valhalla Rising s’attaquerait au cinema d’espionnage, il ne ferait pas comme tout le monde… On ne s’attendait pas non plus à ça. Lors du recent Festival de Macao, avait lieu un atelier, permettant aux cinéastes d’entrer en contact avec des producteurs et distributeurs en exposant leurs nouveaux projets. Nicolas Winding Refn était de la partie.

Il a donc expliqué au cours du Crouching Tigers Project Lab de quoi causerait Avenging Silence.

« Un ancien espion accepte une mission confidentielle confiée par un entrepreneur japonais exilé en France, afin d’abattre le chef des yakuzas les plus redoutables du Japon. »

Oui alors dit comme ça, le film semble classique, mais on creuse un peu et qu’on jette un œil au pitch étendu, tout de suite, ça part en cacahouètes.

« L’espion est un des plus éminents d’Europe. Une blessure infligée à ses cordes vocales durant une mission ratée six ans plus tôt l’a laissé muet, l’obligeant à prendre sa retraite. À présent, il est déniché et envoyé au front par un ancien yakusa, désormais business man à la retraite et exilé en France, pour traquer et tuer le chef yakusa l eplus dangereux du Japon.

Effrayé par l’avion, il monte anonymement à bord d’un bateau en partance pour Tokyo. Le bateau coule suite à une explosion et laisse l’espion seul sur les côtes du sud du Japon. Muet, notre espion doit voyager en silence à travers le pays à la recherche de 4 indices – symbolisant la conquête, la guerre, la famine et la mort – qui le guideront jusqu’au lieu de retraite du chef yakuza.

Pendant ce temps, le chef yakusa, connu pour le carnage qu’il a perpétré en 2004 contre ceux qui s’étaient révoltés contre lui, serait sur le point de retrouver son royaume après avoir quitté sa retraite dans les montagnes, coupée de toute technologie. Ce mode de vie est devenu une obsession pour le chef Yakuza. On prétend qu’il se serait suicidé des années plus tôt mais des prisonniers échappés de sa base secrète racontent qu’il s’apprêterait au contraire à faire osn grand retour. À présent ses rivaux soupçonnent qu’il échaffaude un plan diabolique.

Notre espions se retrouve au milieu d’une épopée existentielle à travers le Japon, à la recherche des pièces d’un puzzle qui le mèneront à la confrontation avec l’ultime chef yakusa au cours d’une terrifiante conclusion. »