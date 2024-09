« Beaucoup de sexe et de violence » : Nicolas Winding Refn donne des infos sur son film de yakuzas The Avenging Silence

Nicolas Winding Refn a donné des informations sur un projet de longue date autour de yakuzas, The Avenging Silence.

Lors de la colloque du 75e anniversaire du Festival de Cannes autour de l’avenir du cinéma en 2022, Nicolas Winding Refn avait annoncé son retour prochain au cinéma. Objectif : réaliser un film d’action et d’espionnage autour de yakuzas intitulé The Avenging Silence. Sauf que depuis… on n’a pas eu beaucoup de nouvelles et le temps se fait long pour les fans du cinéaste. Cela fait en effet huit ans que Refn n’a pas sorti un film sur grand écran, depuis son The Neon Demon, présenté à Cannes et qui avait, comme souvent avec ce réalisateur, fortement divisé.

Il s’était ensuite tourné vers l’univers des séries, d’abord avec Too Old to Die Young en 2019 pour Amazon Prime Video et Copenhagen Cowboy, sur Netflix début 2023. Depuis, Nicolas Winding Refn a donné sa vision du Club des Cinq en série, joué dans le jeu Death Stranding de son ami Hideo Kojima et également lancé sa plateforme de streaming byNWR, en 2019… mais rien sur The Avenging Silence. C’est désormais chose faite puisqu’il a donné quelques informations concernant son prochain film.

A lire aussi Notre critique de Copenhagen Cowboy

Refn qui va continuer à mettre des paillettes dans notre vie

Fin du silence

Nicolas Winding Refn en a donc dit plus sur son nouveau long-métrage The Avenging Silence à Variety. Le film devait être tourné en septembre à Tokyo mais selon les informations de World of Reel le tournage aurait été décalé de plusieurs mois, à 2025. Le film mélangera les langues anglaise et japonaise, et se situera au Japon tiré d’un scénario original de Robert Wade et Neal Purvis. NWR l’a décrit ainsi lors de son passage à Venise, où il dévoilait son court-métrage Beauty is not a sin :

« Il y aura beaucoup de paillettes et beaucoup de violence et de sang. […] Il m’est difficile, je pense, d’échapper à mon égocentrisme dans mon processus de création. Il y aura donc comme toujours beaucoup de moi dans ce projet. »

Quand tu lui dis que le nouveau Refn va bientôt être tourné

L’histoire de The Avenging Silence suivra, a priori, un ancien espion accepte la mission d’un homme d’affaires japonais pour faire tomber le chef d’un Yakuza au Japon. Nicolas Winding Refn a également laissé entendre que le film aurait beaucoup de points communs avec ses derniers films, The Neon Demon et Only God Forgives, notamment au niveau des thématiques. Les personnages aussi seront assez similaires. On peut donc s’attendre à des protagonistes froids, cruels et silencieux, parfois même toxiques et assez pervers. Du pur Refn finalement.

En attendant la sortie de ce nouveau film, prévue pour 2026, Nicolas Winding Refn a donc présenté hors-compétition à la Mostra de Venise, Beauty is not a Sin. Ce court-métrage de sept minutes a été décrit comme « une étrange expérience » et construit autour d’une rencontre entre une jeune femme souhaitant se confesser et un prêtre. On ne sait pas quand il sera visible en France pour le moment.