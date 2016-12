Après Blade Runner 2049, Denis Villeneuve est bel et bien parti pour adapter Dune, plus de 30 ans après David Lynch

Après avoir été choisi pour réaliser Blade Runner 2049, Denis Villeneuve pourrait s'attaquer à un autre monument de la science-fiction : Dune.

Après Incendies, Prisoners, Enemy et Sicario, Denis Villeneuve semble bien parti pour s'installer dans les étoiles : dans la foulée de Premier contact avec Amy Adams, sorti ce mois-ci en France, et alors que la promo du très attendu Blade Runner 2049 a commencé, le cinéaste est en lice pour adapter Dune, la série de livres de Frank Herbert chérie par les fans de science-fiction.

Interrogé sur son amour du genre, Villeneuve avait déclaré en septembre qu'il rêvait d'adapter cette fabuleuse histoire qui se déroule la planète étrange d'Arrakis. En novembre, le studio Legendary récupérait les droits d'adaption des livres, sous forme de film et/ou série. L'alignement des étoiles était parfait et Variety annonce que le réalisateur est désormais en pourparlers pour mener la production.

Le livre de Frank Herbert a une histoire compliquée avec le septième art. Dans les années 70, Alejandro Jodorowsky avait réuni une équipe extraordinaire (Salvador Dali, Mick Jagger, David Carradine, Orson Welles, Amanda Lear et son fils en acteurs ; Jean Giraud alias Moebius, H.R. Giger, Chris Foss et Dan O'Bannon) pour une superproduction folle, qui a été finalement tuée dans l'oeuf. Le documentaire Jodorowsky's Dune de Frank Pavich, sorti cette année, revient sur cette aventure étonnante.

Dino De Laurentiis rachète alors les droits. David Lynch est choisi pour réaliser la superproduction, qui est un échec cuisant en 1984. Les suites envisagées sont abandonnées, et le cinéaste reniera quasiment le film, qui lui a échappé en cours de route.

Depuis, l'oeuvre grandiose de Frank Herbert a donné une mini-série pour la chaîne Sci-Fi dans les années 2000. Une nouvelle adaptation sur grand écran a longtemps été en chantier : Peter Berg (Battleship) a été annoncé à la tête d'un nouveau film en 2008 avant de déclarer forfait en 2009, avant que le Français Pierre Morel (Taken) ne soit attaché à la superproduction. En 2011, la Paramount abandonnait l'idée.

Encore rien de confirmé, mais difficile et douloureux d'imaginer que la rencontre ne se fasse pas : Denis Villeneuve devrait laisser passer sa chance de réaliser un rêve d'enfance, et Legendary laisserait passer l'un des réalisateurs les plus cotés du moment.

D'autant que l'alignement des étoiles est magique : attaché au film avant David Lynch, Ridley Scott avait finalement abandonné et finalement réalisé.. Blade Runner.