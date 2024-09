Un Couple Parfait : la fin de la série Netflix avec Nicole Kidman aurait pu être très différente

Un Couple Parfait, la mini-série avec Nicole Kidman arrivée sur Netflix, est entièrement tournée vers une seule question : qui a fait le coup ? Etonnamment, la réponse de la série n’est pas celle du roman. ATTENTION, SPOILERS !

Un Couple Parfait raconte l’histoire d’une famille pleine de thunes qui voit un projet de mariage compromis par la découverte du corps sans vie de la demoiselle d’honneur. Chaque épisode de la mini-série de Jenna Lamia et Susanne Bier retrace les événements qui ont mené au meurtre, alternés avec des interrogatoires de police.

Alors que les spectateurs s’échinent à essayer de deviner lequel des invités pleins aux as est un assassin caché, Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning, Isabelle Adjani et plein d’autres livrent leur meilleur numéro d’hypocrisie dans la peau de personnages imbuvables. Alors que l’identité du tueur est enfin révélée dans le dernier épisode, les personnes ayant lu le roman d’Elin Hilderbrand dont est tirée la série seront sans doute surprises par le dénouement qui ne ressemble en rien à la version de la romancière américaine…

Pot-de-colle Kidman

Un Couple Parfait devait avoir une fin bien différente

ATTENTION SPOILERS !

Publié en 2018, le roman d’Eline Hilderbrand imaginait une fin bien différente à cette enquête menée sur l’île de Nantucket, comme l’a relevé le site américain IndieWire. Alors que dans la mini-série, la coupable se révèle être Abby, la bru enceinte et secrètement endettée incarnée par Dakota Fanning, la fin du roman est plus originale puisqu’aucun tueur n’y est démasqué. La pauvre Merritt se noie en réalité de manière totalement accidentelle, après avoir bu un verre qui n’était pas le sien et qui contenait des calmants.

C’est Greer, le personnage de Kidman, qui finit par rassembler les pièces du puzzle et comprendre ce qu’il s’est passé, tandis qu’elle est beaucoup moins clairvoyante dans la série et aucunement responsable de la résolution de l’énigme. Ce “meurtre” sans meurtrier aurait-il été une meilleure piste pour la série, qui souffre de son côté très classico-classique ? Ou au contraire, la showrunneuse Jenna Lamia a-t-elle eu raison d’adapter autant l’histoire pour mieux correspondre aux attentes supposées des spectateurs de la plateforme ?

Liev and let die

Une chose est sûre : ce n’est pas la seule modification apportée par la production Netflix pour étoffer un peu le scénario. Par exemple, un fils supplémentaire est donné à Tag et Greer, et l’histoire du personnage de Shooter, ainsi que son nom, sont modifiés. Notons aussi que le personnage d’Isabelle Adjani s’appelle Featherleigh dans le roman, et que dans la série, cette amie de la famille est rebaptisée en… Isabel.

Par ailleurs, la dernière entrevue entre Greer et Amelia n’existe pas dans le roman, ce qui n’est peut-être pas plus mal, tant cet épilogue en demi-teinte semble déconnecté du reste de l’histoire dans sa version filmée. Tous ces changements sont-ils bienvenus, ou gâchent-ils l’histoire originale ? A vous de vous faire votre avis, Un Couple Parfait étant disponible sur Netflix depuis le 5 septembre.