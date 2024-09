Twilight of the Gods : les premiers avis sur la série Netflix de Zack Snyder sont tombés

Les premiers avis sur la série mythologique Twilight of the Gods de Zack Snyder sont arrivés et ils sont, comme d’habitude, partagés.

Malgré sa revanche sur Warner Bros et DC avec la sortie inespérée du Snyder Cut de Justice League, Zack Snyder a pour le moment arrêté de travailler avec les majors hollywoodiennes. Depuis Army of the Dead, une nouvelle histoire d’amour s’écrit (plus ou moins) entre le réalisateur et Netflix, bien qu’il y ait produit ses films les plus oubliables, voire détestables (Antoine ne s’est toujours pas remis des Director’s Cuts de Rebel Moon).

A lire aussi Rebel Moon Director’s Cut : critique de l’arnaque ultime de Zack Snyder sur Netflix

Mais qu’à cela ne tienne, Snyder est toujours là, et se tourne cette fois du côté de l’animation avec la série viking Twilight of the Gods, qu’il a co-créée avec Jay Oliva et Eric Carrasco. L’occasion de revenir à un récit mythologique comme les affectionne tant le cinéaste. A l’heure de son arrivée sur la plateforme de streaming, qu’en ont pensé les critiques ? Revue de presse.

Le retour du Roi ?

Plus positif que Rebel Moon

« Les acteurs donnent à ces personnages une personnalité considérable, tandis que les scénaristes de la série confèrent aux dialogues un rythme et une cadence poétiques – un choix séduisant qui rend hommage aux racines de la mythologie nordique dans la poésie parlée. » Niv M. Sultan – Slant Magazine



« Dans l’ensemble, Twilight of the Gods est assez agréable. Sigrid est un personnage principal fantastique, et c’est génial de voir une femme forte qui a le droit de chercher à se venger et de vivre une belle histoire d’amour (double, en fait). Cela ne veut pas dire que cet élément ne manque pas de problèmes, car certains éléments très mineurs semblent inutiles. » Maggie Lovitt – Collider

« Certes, il y a du sexe, du sang et des tripes, mais la sensibilité, remarquablement absente de l’œuvre de Snyder depuis Justice League, fait ici un retour bienvenu. Ce qui commence comme un récit de vengeance évolue vers une exploration nuancée du processus de deuil avec tous ses défauts désordonnés. » Kaiya Shunyata – The A.V. Club

Quand tu te rends compte que t’as pas eu le droit à ce genre de critiques

« Snyder est connu pour privilégier le design à la narration, et Twilight of the Gods ne fait pas exception. Selon à qui vous le demandez, c’est soit la plus grande force du cinéaste, soit son défaut le plus flagrant. Malheureusement, Twilight of the Gods a du mal à mettre en valeur le talent du cinéaste pour les scènes d’action à couper le souffle, car le style d’animation du projet n’est pas adapté à cette tâche. » Marco Vito Oddo – We Got This Covered

« S’inscrivant dans la lignée des récents projets peu brillants de Zack Snyder, Twilight of the Gods est une réinterprétation stimulante du folklore nordique et viking avec un drame délicieusement désordonné en son cœur. Malheureusement, une grande partie de ses motifs ne sont pas au service de son histoire, mais justifient plutôt son contenu « mature ». » Isaiah Colbert – IGN

« La saga regorge de personnages plus grands que nature qui semblent très intéressants, mais l’ensemble manque de patience pour permettre de bien les connaître. Par conséquent, ça sonne creux. Au bout d’un moment, j’ai réalisé que je ne suivais plus totalement ce qui se passait, en grande partie parce que je ne m’en souciais plus suffisamment pour faire l’effort. » Angie Han – The Hollywood Reporter

A ceux qui mettraient une mauvaise critique

« Du sexe, du sang et des tripes », comme le résume très bien la critique de The A.V. Club. Comme à chaque fois, les critiques à l’encontre de Zack Snyder se ressemblent et donc s’assemblent : l’esthétique empiète sur la narration, les personnages sont mal caractérisés et la narration est désordonnée. Mais cette fois, les critiques pointent du doigt la sensibilité du réalisateur pour son intrigue et ses personnages ainsi qu’une reconstitution poétique et stylisée du folklore nordique. En clair, Twilight of the Gods est une œuvre qui divise autant qu’elle rassemble. Une série signée Zack Snyder, déjà disponible sur Netflix.