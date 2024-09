Twilight of the Gods : critique des vikings de Zack Snyder sur Netflix

SEED, SEX & SON

L’année dernière, Zack Snyder a donné des détails sur l’intrigue de sa série Twilight of the Gods et précisé qu’elle contiendrait « beaucoup de sexe […] parce que c’est amusant ». Beaucoup de sexe, certes, mais aussi beaucoup de sang et beaucoup de noms d’oiseau, et forcément beaucoup de minutes perdues à jurer et déshabiller les mille personnages qui, quand ils ne se battent pas ou ne couchent pas ensemble, passent leur temps à se marcher dessus pour exister.

Et puis, on cherche encore ce qu’il y a de fondamentalement drôle dans un plan à trois, une fellation ou un missionnaire (même quand ça implique un cheval).

Une héroïne qui aurait pu être bien plus intéressante

En fait, ce n’est pas tant le sexe explicite ou les orgies de tripailles qui sont pénibles. Après tout, les dieux de la mythologie nordique n’étaient ni les plus chastes, ni les plus pacifistes, ni les plus sobres. C’est plutôt l’impression que la « maturité » de la série ne se résume qu’à ça, étant donné que le récit ne va jamais en profondeur de rien, sauf [blague trop graveleuse annulée].

L’histoire évoque pourtant les errances existentielles de Thor, les motivations de Loki ou encore la promesse d’un grand remplacement divin par le christianisme. Mais ces thématiques sont abordées de façon trop ponctuelle et superficielle pour relancer l’intérêt du public, qui risque bien de s’évaporer passé le deuxième épisode.

En route, mauvaise troupe

NIGHTMARE WEDDING

Pourtant, le postulat de Twilight of the Gods est plutôt attrayant : Leif, un roi humain, est sur le point d’épouser Sigrid, l’enfant des géants. Au cours du mariage organisé à Jötunheim, Thor débarque et massacre la famille de l’héroïne, qui se lance donc dans une quête vengeresse. Mais les faiblesses de narration, de rythme et de structure se font ressentir dès que la guerrière part retrouver ses compagnons d’armes dans un enchaînement de saynètes censées présenter leur unique trait de personnalité.

D’un coup, l’histoire, par ailleurs peu soucieuse d’aligner les références obscures et de perdre son public en cours de route, devient aussi âpre, décousue et impénétrable que les mythes et légendes dont elle s’inspire. Si on peut y voir un choix assumé pour coller au plus près du « matériau d’origine » (longtemps transmis à l’oral), le résultat n’en est pas plus agréable.

À défaut de viser le coeur

Restent les batailles, en particulier un combat contre un dragon, qui tiennent toutes leurs promesses en matière de violence, de réalisation et d’épique, tout simplement. Si les graphismes n’ont rien de moche ni rien de beau, l’animation est de belle facture puisqu’elle a été faite par Xilam, le studio français derrière J’ai perdu mon corps, Oggy et les cafards, Les Zinzins des l’espace, Les Ratz, et autres noms qui rendent nostalgiques. Twilight of the Gods est donc un énième exercice de style de Zack Snyder, sans grand autre intérêt.

Les 8 épisodes de Twilight of the Gods sont disponible depuis le 19 septembre sur Netflix.