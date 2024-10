« C’est très mauvais » : Coppola détruit cette série sur un film qu’il connaît mieux que personne

Francis Ford Coppola n’a plus peur de rien et a violemment attaqué une récente série Paramount, sur un film qui lui est très familier.

Megalopolis a enfin atteint son but ultime : envahir les salles de cinéma, près de quarante ans après les premiers fantasmes de Francis Ford Coppola de concrétiser ce péplum futuriste. Pas de chance, le démarrage de Megalopolis au box-office est catastrophique et après une salve de critiques plus que négatives de la part de la presse, le film se fait largement étriquer par les spectateurs (très divisés au sujet du film). Rien d’étonnant tant le film est une vraie expérience unique de cinéma, loin des standards habituels.

Francis Ford Coppola en a largement discuté pendant la promotion, mais il a aussi discuté d’autres projets lui tenant à coeur. Ainsi, en 2020, le troisième volet de la saga Le Parrain ressortait dans une version Director’s cut plus courte de treize minutes et conforme aux envies de Coppola à l’origine. Ce remontage était une façon de célébrer les trente ans du film et ses coulisses sont assez amusantes si l’on en croit le cinéaste.

Paramount lui a fait une offre et… il n’a pas pu refuser

Une offre qu’il ne pouvait pas refuser

En effet, lors d’une interview avec SoFilm, Coppola a raconté pourquoi Paramount avait accepté le remontage du Parrain, 3e partie et quelles étaient les conditions à respecter. Des conditions que le cinéaste s’est fait un plaisir de briser, quatre ans après l’accord :

“En effet. Mario Puzo et moi ne voulions pas appeler le film Le Parrain, 3e partie mais Le Parrain, coda: La Mort de Michael Corleone. Le titre a été refusé par Paramount qui voulait développer une saga. J’ai récemment passé un accord avec le studio. On m’a laissé remonter le film tel que Mario et moi l’avions imaginé. En contrepartie, je ne devais émettre aucune mauvaise critique sur The Offer… Mais je le dis, c’est une très mauvaise série ! Rien n’est vrai, tout est de l’invention pure.”

The Offer retraçait la production tumultueuse du Parrain, racontée du point de vue du producteur Al Ruddy (producteur aussi d’Eastwood), de l’acquisition des droits du livre de Mario Puzo au rôle du “Boss” Joe Colombo, parrain lui-même et inspiration du roman, qui aurait convaincu les Italo-Américains de New York de ne pas entraver le tournage.

Une salle pleine, pas là pour regarder Megalopolis du coup

Bien sûr, il est difficile de vérifier les propos de Coppola. Peut-être que celui-ci est surtout mécontent que le succès du Parrain ne lui soit pas attribué totalement dans The Offer ou que la série évoque des vérités qui le dérangent, alors même qu’il a effectivement reconfié de nombreuses fois qu’il avait détesté tourner Le Parrain. Une chose est sûre, la série avait reçu un accueil assez négatif lors de sa diffusion en 2022.

De Coppola, on attend avec impatience ses deux projets dont l’expérimental Distant Vision qui racontera l’histoire sur trois générations des Corrado, famille d’immigrés italiens installés aux Etats-Unis, durant l’apparition de la télévision (de 1920 à 1980). Celui-ci a commencé à être tourné durant les années 2010 avec des étudiants américains. Le film devrait être fait avec Mihai Mălaimare Jr. (chef-op de Coppola depuis Tetro) et produit par Fred Roos et American Zoetrope.