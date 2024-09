Megalopolis : démarrage catastrophique au box-office pour Francis Ford Coppola (pire que prévu ?)

Megalopolis, le dernier film réalisé par Francis Ford Coppola, débarque aux États-Unis et s’annonce être un spectaculaire bide.

Souvent, on dit qu’une mauvaise publicité reste tout de même de la publicité. Il faut dire que sur la question, Megalopolis a été servi, entre sa réception très inégale à Cannes, les accusations de comportements déplacés de Coppola lors du tournage, l’envie proclamée du cinéaste d’engager des acteurs soi-disant “canceled” et la diffusion par Lionsgate d’une bande-annonce trompeuse. Mais cette aura polémique n’aura pas suffi à attiser la curiosité des spectateurs, à en croire le démarrage catastrophique de Megalopolis au box-office américain.

Megalopolis / Megaflopolis

En effet, Megalopolis aurait réuni dans les 4 millions de dollars pour son week-end d’ouverture. C’est un démarrage en dessous des estimations de l’industrie, qui tournaient autour des 5 et 7 millions de recettes. Ce sont des chiffres hallucinants pour un film produit pour 120 millions de dollars (Variety). Il s’agit du plus gros budget de production de la carrière de Francis Ford Coppola, devant les 50 millions de Dracula et les 51 millions du Parrain, 3e partie (selon JP Box-office et sans prendre en compte l’inflation).

En 1992, Dracula a démarré son exploitation avec plus de 30 millions de dollars de recettes, tandis que Le Parrain, 3e partie a récolté presque 20 millions lors de son week-end d’ouverture en 1990. Néanmoins, Megalopolis est une anomalie à plusieurs niveaux, difficilement comparable à quoi que ce soit dans l’industrie contemporaine. Déjà, son gigantesque budget de production sort principalement de la poche de son réalisateur. Ainsi, Megalopolis n’est pas un film de studio, c’est une production indépendante aux attentes financières différentes.

Riche comme Crésus (ou presque)

Aussi, Francis Ford Coppola a passé un accord avec Lionsgate pour la distribution du film dans un parc d’écrans rachitique pour ce type de budget, 1 854 salles obscures. À titre de comparaison, l’autre blockbuster d’auteur du mois de septembre, Beetlejuice Beetlejuice, a été produit pour 100 millions de dollars et a réalisé un démarrage de 111 millions de recettes dans 4 575 cinémas. Malgré un budget supérieur au film mis en scène par Tim Burton, Megalopolis n’a pas les mêmes ambitions économiques que la concurrence.

D’après Deadline, le dernier film réalisé par Francis Ford Coppola serait plus « un film catalogue à court terme […]. [La sortie du film] au cinéma est une gigantesque publicité pour séduire un futur public de plateforme ». La sortie limitée de Megalopolis serait alors un moyen d’événementialiser la diffusion du long-métrage, en prévision d’une sortie vidéo qui attirera un public possiblement plus large que dans les salles obscures. Pour rappel, Megalopolis est disponible dans nos cinémas français depuis le mercredi 25 septembre.