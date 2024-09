DRACULA : pourquoi c’est toujours le meilleur film de vampire ?

Il ne fallait pas plus que la sortie de Megalopolis en salles pour revenir sur un chef-d’œuvre intemporel de Francis Ford Coppola : Dracula.

Le film avec Gary Oldman, Winona Ryder et Anthony Hopkins est sorti en 1992, et pourtant, aujourd’hui, la représentation des vampires au cinéma est encore très largement influencée par cette œuvre majeure. Et pour cause : Coppola et le scénariste James V. Hart ont réussi un véritable tour de force en livrant une version à la fois très complète et fidèle du roman de Bram Stoker, mais en y ajoutant des éléments passionnants et novateurs. De cette vision complètement baroque, à la fois encyclopédie du vampire et grande histoire d’amour tragique, sera née une nouvelle définition du fantôme de la nuit.

Une vision tellement forte et inspirée, empreinte d’histoire picturale et de concepts philosophiques, qu’elle fit date dans l’histoire du mythe du vampire. Judith explique pourquoi en vidéo. De là à dire que ce Dracula est le meilleur film de vampire de l’histoire du cinéma, il n’y a qu’un pas, allègrement franchi dans cette vidéo. Mais il existe plein d’autres chefs-d’œuvre dans ce domaine, alors n’hésitez pas à commenter la vidéo avec le titre de votre propre chouchou aux dents longues !