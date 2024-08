Tomb Raider : Netflix dévoile le grand retour de Lara Croft dans une bande-annonce épique

Plus de six ans après Tomb Raider, Netflix nous présente le grand retour de Lara Croft dans la bande-annonce épique de Tomb Raider : La légende de Lara Croft.

Si on doit évoquer les jeux vidéo les plus adaptés au cinéma et/ou en série, la saga Tomb Raider doit désormais se trouver parmi les têtes de liste. En effet, depuis 2001 et la sortie de Lara Croft : Tomb Raider, le premier opus du diptyque avec Angelina Jolie, l’univers s’est pas mal développé sur grand et petit écrans. En 2018 a notamment débarqué un reboot avec Alicia Vikander dans le rôle principal, et qui fut sobrement intitulé Tomb Raider. À présent, on attend les sorties de deux séries : Tomb Raider, une adaptation dirigée par Phoebe Waller-Bridge, et Tomb Raider : La légende de Lara Croft distribuée par Netflix.

Et justement, la première bande-annonce de Tomb Raider : La légende de Lara Croft était arrivée en septembre 2023, et on a donc dû patienter quasi un an pour avoir droit à un autre aperçu de la série du N rouge. Le nouveau trailer vient ainsi d’être dévoilé, et on peut dire qu’il est assez intrigant.

À lire aussi Notre critique de Tomb Raider

Tomb Raider New Edition

Même si niveau scénario, cette bande-annonce ne nous dit pas grand-chose, on ne peut pas s’empêcher de ressentir de la curiosité à son visionnage. D’abord, pour son côté épique, son esthétique visuelle et ses quelques séquences d’actions, et ensuite pour son aspect fantastique, qui semble plus développé que dans d’autres productions Tomb Raider (notamment les premiers jeux).

Seconde adaptation animée après la mini-série Revisioned: Tomb Raider de 2007, Tomb Raider : La légende de Lara Croft est showrunnée par Tasha Huo et a l’air de s’inspirer du style d’animation japonais. Concernant la chronologie, on sait que la série du N rouge se déroule dans la continuité de la nouvelle trilogie entamée avec le jeu reboot de 2013, et plus précisément après les évènements de Shadow of the Tomb Raider.

The Bow is back !

Pour rappel, c’est l’actrice Hayley Atwell (que l’on connait principalement pour le rôle de Peggy Carter au sein du MCU) qui prêtera sa voix au personnage de Lara Croft. Tomb Raider : La légende de Lara Croft devrait débarquer sur Netflix le 10 octobre 2024, ce qui signifie qu’il ne faudra patienter que quelques semaines pour savoir ce que cette série vaut vraiment.