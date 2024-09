The Office : une bande-annonce pour la nouvelle version (et le malaise est présent)

La version Australienne de The Office s’apprête à débarquer sur Amazon Prime Video et s’offre une bande-annonce… gênante.

C’est peu dire que la version américaine de The Office a été un énorme succès d’audience sur NBC entre 2005 et 2013, puis sur Canal+, avant de connaître aujourd’hui une nouvelle vie sur Netflix et Amazon Prime Video. En 2020, le cabinet Nielsen, une société de data mesurant les audiences réalisées aux États-Unis, a estimé que les aventures bureautiques de Steve Carell, John Krasinski et Jenna Fischer était le contenu le plus regardé sur les plateformes de streaming cette année-là, avec près de 952 millions d’heures de visionnage.

Des versions française (Le Bureau en 2006) et israélienne (HaMisrad entre 2010 et 2013) ont également vu le jour depuis la diffusion de la version originale britannique de Ricky Gervais et Stephen Merchant en 2001. C’est désormais l’interprétation Australienne qui vient s’ajouter à la liste, et la nouvelle série The Office devait s’offrir un acteur de Star Wars au casting. Justement, la nouvelle bande-annonce (malaisante comme il se doit) vient de tomber.

The Office Australia : on offre une période d’essai

Ce n’est pas forcément évident de voir dans ces images autre chose qu’une copie de la version américaine de The Office. Les obligatoires jeux sur les regards, moments de flottement et conversations surréalistes sont de la partie, avec un rythme assez décalqué de la version avec Steve Carell. Le décor du bureau est, lui aussi, semblable en tout point. En revanche, si la reprise de certains personnages est évidente, comme le duo David Brent/Gareth Keenan ou Michael Scott/Dwight Schrute, d’autres éléments fondamentaux de l’histoire originale sont moins identifiables.

Impossible de dire, par exemple, s’il y aura une romance aussi prégnante que celle de Tim et Dawn ou Jim et Pam. L’occasion de réinventer la série et de proposer de nouvelles choses ? C’est possible, d’autant que certains personnages, dont la manageuse, deviennent féminins, et que les gags montrés dans la bande-annonce sont inédits. Par ailleurs, certains employés de ce nouveau bureau ne sont pas des visages inconnus, puisqu’on retrouve avec plaisir Jonathan Brugh, déjà rodé au genre du mockumentaire grâce à Vampires en toute intimité, comédie dans laquelle il jouait aux côtés de Taika Waititi.

Photo de classe

La série risque de souffrir de la comparaison avec la version américaine, adulée à travers le monde. Cependant, les acteurs (Felicity Ward en tête) ont l’air d’incarner à merveille leurs personnages, et la série a l’air de proposer une réactualisation intéressante. Pour se faire un avis sur ce remake de l’autre hémisphère, il n’y a plus long à attendre puisque la série The Office : Australia sera disponible le 18 octobre sur Amazon prime Video.