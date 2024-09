Star Wars 9 : ce gros problème pourrait être résolu par la série Skeleton Crew selon une théorie

Une théorie folle sur Star Wars : Skeleton Crew pourrait venir éclairer l’un des problèmes de l’épisode 9. Attention légers spoilers !

Bien que l’on ait un mal fou à digérer l’annulation de la série The Acolyte sur Disney+, on se console comme on peut en se disant qu’une nouvelle saison d’Andor est en cours de préparation, et que Ahsoka aura droit à une saison 2, avec l’arrivée d’un méchant culte de Star Wars. Mais on ne pourra pas compter sur une diffusion avant 2025 pour Andor, et Ahsoka n’arrivera pas avant 2026. Reste alors à tourner toute son attention vers Star Wars : Skeleton Crew, porté par Jude Law.

Si la bande-annonce de Skeleton Crew ne nous a vraiment pas convaincus, on garde espoir. Pourquoi ? Parce qu’après l’incroyable Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan et Daniel Scheinert vont réalisé une partie de la série Star Wars. La diffusion des premières images et de la bande-annonce de la série ont provoqué l’émergence d’une théorie folle concernant le personnage de Jude Law, qui pourrait éclairer un des problèmes de L’Ascension de Skywalker.

Daphné, Véra, Sammy, Fred et Scooby

Star Wars + les Goonies = Skeleton Crew

D’un point de vue chronologique, Star Wars Skeleton Crew se déroulera après le Retour du Jedi, à peu près sur la même ligne temporelle que The Mandalorian. La série suivra un groupe de pré-ados façon Les Goonies/Stranger Things (de rien pour le gap générationnel) perdus aux confins de la galaxie, qui vont mettre tout en œuvre pour retrouver leur monde natal.

Sur le chemin, ils rencontreront Jod Na Nawood (Jude Law), un personnage étrange, autour duquel plane une aura de mystère. Alors que la bande-annonce le montre clairement en train d’utiliser la Force, se pose la question : Jedi ou pas Jedi ? Jude Law lui-même s’en est amusé lors d’une interview donnée à Rotten Tomatoes en août 2024 :

« Je joue un personnage qui s’appelle Jod. C’est l’un de ses noms. C’est quelqu’un qu’ils rencontrent et qui est là pour essayer de les aider à retourner sur leur planète d’origine. On ne sait jamais s’il est digne de confiance, s’il ne l’est pas, s’il est d’un côté ou de l’autre – on ne sait jamais. Mais en fin de compte, c’est un membre de l’équipage. Certains d’entre eux veulent qu’il en fasse partie. D’autres ne veulent pas qu’il en fasse partie. »

Petit feeling Amblin Entertainment

Jod dort au ski

Avec ses multiples noms, ses origines inconnues, son lien à la Force… La découverte de l’identité réelle du personnage de Jod va assurément être l’un des enjeux de la série Skeleton Crew. Il pourrait être un Jedi qui cache son identité, être un Sith en cavale après la chute de l’Empire, ou être encore autre chose.

Il est important de prendre en compte le fait que Skeleton Crew se déroule parallèlement au Mandalorian. L’un des thèmes récurrents du Mandalorian et d’Ahsoka est le fait que l’Empire tente de se reconstruire. Bien qu’il soit mort dans Le Retour du Jedi, l’Empereur Palpatine avait déjà prévu son retour en cas de décès, via l’assurance vie Projet Nécromancie.

Révélé dans l’épisode 9 : L’Ascension de Skywalker, le projet Nécromancie vise à ramener à la vie l’Empereur Palpatine, et à ressusciter l’Empire par la même occasion. Sur petit écran, le Projet Nécromancie a été mentionné pour la première fois dans le « Chapitre 23 » du Mandalorian, puis il a été de nouveau évoqué dans l’épisode « L’Ombre de Tantiss » de la série Star Wars : The Bad Batch.

Coucou, c’est encore moi

La Mort du Nécromant

Ce projet, s’il est très largement décrié par les fans de Star Wars, est pourtant bien réel dans la mythologie. Il consiste en des recherches génétiques visant à créer un nouveau corps sensible à la Force pour l’Empereur Palpatine, corps qui devrait être suffisamment résistant pour accueillir toute la puissance destructrice de Dark Sidious.

Ce qu’on désignerait simplement par le terme « clone » est en fait défini ici par le terme « strandcast« , pour éviter les confusions avec l’époque de la Guerre des Clones, et car la méthode de fabrication de ces strandcasts diffère de celle de la création de clone. Un clone est créé à partir du matériel génétique d’un seul donneur.

Un strandcast (strand pour brin -d’ADN- et cast pour l’idée de moulage, de création) peut être issu de l’assemblage de plusieurs sources d’ADN. Dans la mythologie SW, le chef suprême Snoke apparu dans le Réveil de la Force, est le seul strandcast à avoir pu résister à la puissance de l’Empereur. Mais la cérémonie de Nécromancie a résulté en un corps vieilli prématurément et couvert de blessures.

C’est la grande forme

Je suis ton père, enfin presque

Dans le Mandalorian, les sbires de l’Empire cherchent à mettre la main sur Grogu, justement pour utiliser son sang dans le Projet Nécromancie et créer un nouveau strandcast. Jod Na Nawood pourrait être un strandcast de Palpatine ayant fui Exegol (planète Église des Sith). Ceci expliquerait à la fois son lien à la Force et la nécessité de garder son identité secrète. Au niveau des enjeux du Star Wars Disney-verse télévisuel, cela collerait également.

Ajoutons à cela que ce ne serait pas le premier cas de strandcast à s’être fait la malle. Dans la mythologie officielle, quand on fait un détour par le roman l’Ombre des Sith, on apprend que le père de Rey (Daisy Ridley), nommé Dathan, est né sur Exegol avant les événements de l’épisode 4, et qu’il est un strandcast ayant des éléments génétiques de Palpatine. Ce qui fait de Dathan un « fils » de l’Empereur, et de Rey sa « petite-fille ». Bien qu’officiellement Dathan n’ait pas de lien à la Force, Palpatine l’a fait traquer dans toute la galaxie pour le retrouver, avec la fin que nous connaissons tous.

Les parents de Rey

De là à dire que Jod pourrait être Dathan, il y a gap qu’on s’abstiendra de franchir. Jod pourrait être un autre strandcast, sensible à la Force, lui aussi parti d’Exegol. Mais on n’est pas à l’abri, avec un twist scénaristique sorti d’un esprit malade, que Jod et Dathan pourrait être la même personne. Dathan aurait pu développer un lien à la Force tardif, comme Rey.

Puis sérieusement, Skeleton Crew pourrait au moins venir explorer plus frontalement le Projet Nécromancie, donner des éclaircissements sur son fonctionnement, et sur les moyens mis en œuvre par un Empire en ruines pour faire revenir leur Palpatine d’amour. On ne cracherait pas sur quelques flashbacks sur Exegol, et sur une apparition surprise de Dathan.

Les premiers éléments de réponse apparaitront lors de la diffusion de Star Wars Skeleton Crew sur Disney+ à partir du 3 décembre 2024. La série comprendra huit épisodes.