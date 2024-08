Le Seigneur des anneaux saison 2 : une bande-annonce pour le grand retour de Sauron

La bande-annonce officielle de la saison 2 du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir vient d’être dévoilée par Amazon Prime Video.

Après le triomphe du Seigneur des anneaux version Peter Jackson et son record aux Oscars (11, autant que Ben-Hur et Titanic), la trilogie a été érigée en modèle indépassable des adaptations de Tolkien. Ce qui n’a pas empêché Amazon Prime Video d’investir une somme astronomique (500 millions de dollars juste sur la saison 1) pour raconter le Second Age.

Malheureusement, au-delà de sa qualité technique indéniable, Les Anneaux de pouvoir n’a pas vraiment convaincu (y compris au sein de la rédaction) au vu de sa mise en place laborieuse. Cela dit, la plateforme de streaming ne cesse de promettre une amélioration avec sa deuxième saison, notamment en annonçant que Le Seigneur des anneaux aura de « gros twists » et sera « plus sale ». En tout cas, la nouvelle bande-annonce assure son quota d’action et d’enjeux, ce qui rassurerait presque.

A lire aussi Notre critique de l’épisode final de la saison 1 des Anneaux de pouvoir

Plus d’anneaux, plus de pouvoir ?

Les Anneaux de pouvoir aurait-elle retenu les leçons du passé ? C’est ce qu’on serait tenté de croire à la vue de cette bande-annonce. Entre le retour de Sauron désormais sorti du bois, et la forge imminente des neuf anneaux, la guerre approche. On distingue notamment le siège d’Eregion, une région clé pour gagner la guerre en Terre du Milieu. C’est d’ailleurs majoritairement sur les batailles que ce montage met l’accent. L’occasion pour Amazon de rappeler l’ampleur mythologique et guerrière du monde de Tolkien, ainsi que les moyens investis dans sa méga-production.

Le retour de la reine

Ajoutez à ça les créatures préférées des fans (le Balrog, le Shelob et les Ents), et on a envie de croire qu’Amazon a su corriger le tir. Les combats reprennent le 29 août, avec les trois premiers épisodes de cette saison 2 sur Amazon Prime Video.