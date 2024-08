Scrubs : Zach Braff, alias JD, a une idée pour faire revenir son personnage dans un éventuel reboot

La sitcom culte Scrubs pourrait bien revenir et Zach Braff voit bien quel place son JD pourrait avoir.

Si Scrubs n’a pas été un hit dès sa sortie en 2001, elle a tout de même réussi à tenir huit belles et longues saisons sur NBC et ABC (la neuvième n’existe pas, vous avez tort). Si elle n’a jamais vraiment explosé les scores lors de sa diffusion, elle s’est créé une jolie réputation et une fanbase solide grâce à, entre autres, son succès sur un Internet naissant.

Bill Lawrence, le créateur, attribue lui-même la longévité de la série à l’important noyau de fans l’ayant suivie assidument, et c’est peut-être pour cela qu’il a confiance en un projet de reboot-suite pour Scrubs. Pour qu’une entreprise comme celle-ci réussisse, il faut évidemment que les bons ingrédients soient réunis, et que le casting de l’original soit partant. Justement, Zach Braff n’a pas l’air contre, et a même une petite idée d’où en serait son personnage JD à l’heure actuelle.

Et si… j’y retournais ?

J.D. G de retour ?

C’est lors d’un entretien avec Screenrant que Zach Braff s’est exprimé sur le retour de la série, et particulièrement sur son personnage, ses nouvelles ambitions et où il aimerait qu’il se trouve si le reboot venait à se concrétiser :

« Eh bien, je pense que… Vous savez, JD est un putain d’adulte maintenant, et Scrubs reposera toujours sur ses pensées. Mais je pense qu’il est plus dans la position du Dr Cox désormais. Il est le médecin principal de l’hôpital. Je pense qu’il serait intéressant de le voir se languir de l’innocence de sa jeunesse et de trouver des moyens de revenir au personnage dont tout le monde est tombé amoureux. Pour moi, ce serait intéressant de le voir perdre un peu de sa joie et partir à la recherche de la folie de sa jeunesse. »

Et on change les rôles

La dynamique Dr. Cox/J.D. est une des plus importantes de la série originale. C’est à travers leur relation que le personnage de Braff apprend tout sur le monde médical. Voir un J.D. à la place de son mentor semble être l’idée logique vu le temps passé et son évolution durant l’ensemble des neuf saisons. Lawrence a récemment déclaré vouloir explorer les nouveaux challenges médicaux de notre époque, les espoirs de Braff semblent donc totalement en accord avec la volonté du réalisateur, et tout a l’air de plutôt matcher.

Hormis la déclaration de Lawrence disant « on va trouver ce qu’on veut faire dans les six mois à venir« , rien n’est confirmé pour ce reboot de Scrubs. Par contre, Zach Braff est de nouveau dans une série du showrunner, Bad Monkey, disponible le 14 août sur Apple TV+.