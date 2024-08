Cette série culte des années 2000 pourrait bien revenir, selon son créateur

Le créateur d’une des sitcom les plus cultes des années 2000 planche apparemment sur une suite-reboot de sa série.

Il y a une chose qui peut empêcher certains spectateurs de se plonger dans certaines sitcoms : les rires enregistrés/les rires du public. Depuis le début des années 2000, cette technique propre aux sitcoms a commencé à disparaitre, alors qu’elle faisait partie intégrante des succès immenses comme Friends, Seinfeld ou Frasier. Parmi les derniers mastodontes du genre utilisant les rires, il y avait The Big Bang Theory, mais son prequel Young Sheldon a de son côté décidé de s’en passer, montrant bien le changement de mentalité sur le sujet.

Cela étant dit, toutes les sitcoms ou séries comiques n’utilisaient pas de rires enregistrés à l’instar de Malcolm, The Office, Arrested Development ou encore Scrubs. Et pour quelques spectateurs, elles paraissent moins bloquées dans le passé. C’est d’ailleurs pour ça qu’on est assez intrigué par le potentiel retour de la série médicale.

Évidemment, J.D doit revenir, ce n’est même pas une question

Scrubs : 9 season and no movie

Pendant que la France regardait H et ses rires, de l’autre côté de l’Atlantique, c’est devant l’audacieuse Scrubs qu’on se gaussait. Au bout de neuf saisons et depuis sa conclusion en 2010, la série est devenue culte. On se demande donc bien pourquoi son créateur Bill Lawrence veut relancer l’univers comme il l’a confié à LADbible :

« Je vais être très honnête. On va certainement le faire, juste parce qu’on a tous apprécié de se retrouver ensemble. Écoutez, il n’y a pas de motivation énorme parce que tout le monde a du succès, et j’ai l’impression que la série a duré 72 ans, mais d’un autre côté, les gens du monde médical qui travaillent en ce moment sont très héroïques à mes yeux.



Je ne veux pas en faire un film, mais je suis tout à fait ouvert à l’idée de travailler quelques années de plus de la série. Ce serait non seulement amusant de voir où en sont les personnages que j’aimais, mais aussi de voir à quoi ressemble un jeune médecin aujourd’hui, avec des enfants à sa charge désormais. Je pense qu’on va trouver ce qu’on veut faire dans les six mois à venir.«

Vous saviez vous pour Ryan Reynolds ??

Connue entre autres pour ses caméos de stars inhabituels dans le monde de la télé à l’époque (Brendan Fraser, Colin Farrell, Michael J. Fox), Scrubs a été une petite bombe dans l’univers des sitcoms. Privilégiant les plans séquence audacieux au montage multicaméra moins couteux, la série de Lawrence s’est assez vite démarquée notamment avec la géniale écriture de ses longs monologues souvent hilarants.

On espère en tout cas que l’ensemble du casting sera de la partie si cette fameuse suite se concrétise un jour, juste pour voir à nouveau le mythique duo Turk/J.D. de Donald Faison et Zach Braff en action.