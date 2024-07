Sandman saison 2 : Netflix dévoile le casting de Loki, Odin et Thor (et ça en dit long sur l’histoire)

Netflix a dévoilé le casting de la saison 2 de Sandman tirée de l’œuvre de Neil Gaiman.

Casse-gueule au possible, le projet de série Netflix Sandman mené par David S. Goyer (The Dark Knight), Allan Heinberg (Wonder Woman) et Neil Gaiman, est allé s’installer sur l’étagère des petits miracles. Miracle et tour de force, car le matériel d’origine, l’immense comic book fleuve, était réputé inadaptable. Mêlant enjeux quotidiens de petites vies bien humaines, dieux et démons de divers panthéons et intrigues ayant lieu sur de multiples lignes temporelles, Sandman est une œuvre somme, tentative d’unification de toutes les mythologies.

Pas moins de 150 millions de dollars ont été engloutis pour la production de la saison 1 de Sandman (selon Deadline), et la confirmation d’une saison 2 a tenu, elle aussi, d’un bel alignement de planètes, puisque ce renouvellement dépendait de la réussite commerciale de la première saison. Désormais lancée, les informations tombent petit à petit, et notamment le casting.

A lire aussi Sandman : critique qui fait de beaux rêves sur Netflix

Tom Sturridge : meilleur cosplay de Robert Smith

Enter Sandman

Neil Gaiman lui-même avait annoncé le renouvellement de la série en décembre 2022. Après une mise en pause à la suite de la grève des scénaristes et des acteurs, le tournage de la série a repris à la fin de l’année 2023. Il aura fallu patienter jusqu’au 2 juillet 2024 pour que Netflix ait décidé de divulguer l’identité des acteurs participant à cette seconde saison.

New faces are entering The Dreaming. Meet The Sandman's Orpheus, Wanda, Nuala, Cluarcan, Loki, Thor, Odin, Puck and Barnabas.



Learn more about these new characters on https://t.co/62VAd9Xpz6: https://t.co/c7wKKYJ2Ed pic.twitter.com/i54xBLTRfk — The Sandman (@Netflix_Sandman) July 2, 2024

Les nouveaux venus de cette saison sont donc :

On les retrouvera donc aux côtés de Tom Sturridge pour Morpheus / Rêve, Boyd Holbrook (Le Corinthien), Gwendoline Christie (Lucifer), Jenna Coleman (Johanna Constantine), Mason Alexander Park (Désir), Kirby Howell-Baptiste dans le rôle de Mort et Vivienne Acheampong dans celui de Lucienne.

Le trait acéré de Dave McKean

Dream On

En dévoilant ce casting, Netflix a également confirmé, de façon tacite, l’arc scénaristique sur lequel la saison 2 allait s’appuyer. La saison 1 avait porté à l’écran les deux premiers volumes de la série Sandman : Préludes & Nocturnes et La Maison de Poupée. Cette saison 2 adaptera donc la droite ligne scénaristique suivante, avec Le Domaine du Rêve et La Saison des Brumes.

La présence de Puck (Jack Gleeson) renvoie directement au chapitre Songe d’une nuit d’été du volume Le Domaine du Rêve. Morphée y a conclu un marché avec William Shakespeare, en acceptant de lui donner l’inspiration, en échange de deux pièces que l’auteur anglais écrirait pour l’incarnation du Songe. La première pièce écrite a été le Songe d’une Nuit d’Été (où Puck a un rôle crucial), la seconde fut La Tempête.

Quant aux présences d’Odin, Thor et Loki, elles sont venues prouver l’adaptation de La Saison des Brumes, album récompensé en 2004 du prix du meilleur scénario au Festival d’Angoulême. Ce quatrième tome voit Rêve rendre visite à Lucifer pour libérer Nada, son ancien amour condamnée à 10 000 ans de détention. Or, Lucifer a décidé de renoncer à son poste, de vider les Enfers de toute présence, et de confier la clé des Enfers à Morphée. Est-ce un coup tordu ? Évidemment.

Spoiler : ça ne finit pas forcément très bien

Un point de départ qui amènera Rêve à croiser les Dieux Nordiques (Odin, Thor, Loki), mais aussi ceux des panthéons Shinto et Égyptiens. Au passage, si les showrunners suivent l’arc de La Saison des Brumes fidèlement, on devrait assister à la première réunion des frères et sœurs Infinis (Délire, Destin, Désir, Désespoir et Mort).

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée pour la saison 2 de Sandman sur Netflix. Il est probable que l’on doive patienter jusqu’en 2025 afin d’en voir les premiers épisodes.