Les Anneaux de Pouvoir saison 2 : pourquoi il faut arrêter avec cette polémique sur les Orques

Internet a encore frappé : une nouvelle polémique touche Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video. Cette fois-ci, elle concerne les Orques vus dans les premiers épisodes de la saison 2.

Si la saison 2 des Anneaux de Pouvoir avait promis de clouer le public devant ses écrans en sortant le grand jeu, et d’offrir une plongée dans la tête de Sauron, elle n’avait écrit pas sur sa feuille de route « s’arranger pour que les communautés de fans de Tolkien s’écharpent sur les réseaux sociaux« . C’est pourtant une fois encore le cas. La première saison avait énervé à cause du traitement du personnage de Galadriel, mais aussi de la représentation des personnages féminins et/ou de couleur chez les Nains et les Elfes.

Hurlant au blasphème face à l’oeuvre de J.R.R. Tolkien, une frange des fans de l’auteur conspue donc la série d’Amazon Prime, et leur colère vient de nouveau de se déverser. Cette fois-ci, c’est la représentation des Orques dans les premiers épisodes de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir qui a mis le feu aux poudres : l’apparition d’une Orque femelle et d’un enfant Orque irait à l’encontre de toute la mythologie du Seigneur des Anneaux. Est-ce vraiment le cas ? On fait le point.

Une image pour enflammer les réseaux

Les Anneaux de pouvoir faire n’importe quoi ?

Les bannières du wokisme et du non-respect du matériel de départ de Tolkien ont donc été brandies une fois encore. Des Orques femelles ? Une aberration au regard des écrits de l’auteur et une démonstration du wokisme de la série d’Amazon Prime. Des Orques enfants ? Selon certains internautes, ce serait à cause du lobby des associations d’enfants victimes de violences intra-familiales (sic !), qui voudrait faire des hommes, représentés en tant qu’Orques, des monstres systématiques…

En réalité ce genre d’arguments aussi vides que bas de plafond trainent sur les réseaux sociaux depuis la diffusion de la première saison des Anneaux de Pouvoir. La journaliste et créatrice de contenu Lauren Chen en a fait les frais. Alors qu’elle évoquait la possibilité d’apparition de femelles Orques dans la série, elle a été victime d’une vague de harcèlement.

Adar, Seigneur-Père des Orques

On a pu, par exemple, lire des commentaires concernant la possible apparition d’Orques femelles ou d’enfants Orques de ce type :

« Cela va être terrible. Nous savons tous que cela ne s’arrêtera pas à « les femmes orques sont reconnues » ou « les femmes orques se battent aux côtés des hommes ». Il est presque certain que cela sera utilisé pour mettre en avant des orques féminines fortes, soit pour vaincre des orques masculins afin de faire une déclaration sur le patriarcat, soit pour vaincre des héros masculins dans le cadre d’une dynamique de pouvoir afin de montrer que les victimes se soulèvent contre l’oppression.«

Une magnifique preuve d’ouverture d’esprit et de progressisme (ouh le vilain mot) de la part de ces soi-disant fans hardcore de Tolkien. Fans pas si documentés que cela, puisque dans les écrits du Maître, il a été question de la reproduction des Orques et de leurs us et coutumes. Dans le Silmarillion, dans Le Hobbit et dans des échanges de lettres, Tolkien a mentionné de nombreuses fois l’existence d’enfants et de femelles Orques.

Le visage d’un fanzouze contrarié

Orca (super film, regardez-le)

Tout d’abord, dans Le Hobbit, J.R.R. Tolkien a laissé entendre qu’il existait un système de filiation entre les Orques. Ainsi, Bolg, qui est présenté comme le roi des Gobelins, est un Orque qui est décrit comme le fils d’Azog Le Profanateur. Si fils il y a, il y a donc un lignage, et on peut supposer alors un système de reproduction.

Puis dans cet énorme pavé qu’est Le Silmarillion, Tolkien y a écrit : « Car les Orques vivaient et se multipliaient à la manière des enfants d’Ilúvatar« . Eru Ilúvatar étant « le Père de Tout » dans la mythologie SDA, cela signifie qu’ils se reproduisent par union de mâles et de femelles de la même espèce. Ce faisant, Tolkien attestait l’existence d’Orques femelles.

Azog dans le Hobbit

La confirmation de la présence d’enfants Orques est plus subtile. Dans Le Hobbit encore une fois, Gollum explique qu’il mange de la viande d’Orque, et qu’il lui est arrivé de manger des enfants Orques. Dans le chapitre 5 du livre, il est dit : « Il y a quelques heures à peine, il l’avait porté [l’anneau] et avait attrapé un petit « goblin-imp » [un enfant gobelin/orque]. Qu’est-ce qu’il a couiné !« . Gollum a donc tué et dévoré un jeune Orque.

Enfin, dans une lettre issue de la correspondance de Tolkien avec Mrs Munby, datée du 21 octobre 1963, l’auteur le reconnait clairement : « Il doit y avoir des femmes-orques. Mais dans des histoires qui voient rarement, voire jamais, d’Orques, exceptés comme des soldats d’armées au service des seigneurs du mal, nous n’en apprenons naturellement pas beaucoup sur leur vie. On en savait très peu« .

Par conséquent, il existe bel et bien des Orques femelles et des enfants Orques dans la mythologie du Seigneur des Anneaux. Si l’on peut critiquer l’écriture de la série des Anneaux de Pouvoir, il est difficile, voire impossible de soutenir le fait que l’apparition de ces femmes et enfants n’est pas conforme aux écrits de Tolkien.

Ce qui arrive quand on mange trop d’Orques

On ne peut même pas soutenir le fait que les critiques s’appuient sur des clichés véhiculés par les jeux de rôles ou les jeux vidéo qui auraient tordu leur perception, puisque dans le jdr papier Donjons & Dragons, on peut incarner une femelle Orque depuis près de 50 ans. Et c’est la même chose pour le jeu vidéo : Baldur’s Gate, Skyrim, WOW… Même le cyberpunk-fantasy Shadowrun permet d’incarner un Orque femelle.

Ne reste qu’une solution : ces polémiques ne sont que pure produit de l’ignorance du matériel de départ, et d’une bonne dose de toxicité. Ou alors ces « fans » croient-ils que les Orques se reproduisent par magie, ou par l’opération du Saint-Esprit ? C’est beau la foi. Les trois premiers épisodes de la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sont disponibles sur Amazon Prime Video depuis le 29 août 2024.