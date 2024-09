Les Anneaux de pouvoir saison 2 : oui c’est nul (encore) ce Seigneur des anneaux version Amazon

Amazon Prime lance la deuxième saison du Seigneur des anneaux : les Anneaux de Pouvoir ce 29 août, la série un-peu-mais-pas-trop inspirée des écrits de Tolkien. Petite critique désabusée des trois premiers épisodes.

Peut-on faire plus symptomatique du cynisme des plateformes que Les Anneaux de pouvoir, onéreuse tentative de capitaliser sur la licence Le Seigneur des anneaux sans passer par une réadaptation de la trilogie (la seule manière de convaincre le Tolkien estate) ? La saison 1 bouffait à tous les râteliers du deuxième âge de la Terre du milieu pour constituer un porte-folio de références appuyées. Le tout au mépris de l’ampleur des Appendices, du Silmarillion et d’à peu près tout ce qu’a écrit l’éminent auteur britannique, cela va sans dire. Mais que valent ces textes face à une bonne étude de marché ?

« Je ne dirais pas que nous allons sur-corriger pour [les spectateurs], mais on écoute les retours des gens » assurait J.D. Payne, l’un des deux showrunners de la série avec Patrick McKay, à Vanity Fair en 2022. C’est à se demander quelles conclusions ils en ont tirées, puisque cette première salve d’épisodes accomplit l’exploit d’être pire que les précédentes. Attention mini-spoilers !

La saison 1 était un véritable tour-opérateur de la Terre du milieu. Dans la saison 2, la cadence des visites touristiques augmente. Sur ces trois épisodes, ce sont près d’une demi-douzaine d’arcs narratifs éparpillés aux quatre coins du continent qui s’enchainent inlassablement, certains faisant avancer un peu l’intrigue, d’autres intégralement consacrés à asséner le maximum de coups de coude complices au spectateur, qu’il soit tolkienophile expérimenté ou simple admirateur de la trilogie de Jackson.

Les premiers pâtissent d‘une écriture toujours aussi… aléatoire. C’est la conséquence logique de l’adaptation de textes écrits au temps mythologique et que les pauvres auteurs se chargent laborieusement de traduire en dialogues. Voilà qui alourdit les protestations de Galadriel (Morfydd Clark fait toujours ce qu’elle peut pour s’en sortir… en vain) puis tourne au ridicule les évènements les plus importants de cette ère, dont la fameuse apparition d’Annatar, caractérisé comme un Universal Monster avec une perruque blonde.

Un échec qui va de pair avec un manque d’ambition déconcertant malgré des enjeux décrits comme fondateurs. Si la première saison débutait avec d’énormes lacunes, elle pouvait au moins s’appuyer sur les amples plans d’ensemble de Bayona. Désormais, tout se joue dans des champs contrechamps affligeants de banalité, entre trois conseillers municipaux du coin et deux figurants aux oreilles pointues.

Les Anneaux de Pouvoir a cessé d’essayer de nous faire croire que tous ces gens représentent des peuples entiers, évoluent dans des palais millénaires. Ne restent que des discussions interminables dans des couloirs anonymes ou des déserts arides, suintant certes de Bezos money.

Istari jaune

Les seconds représentent tout ce qui cloche avec l’approche choisie par Amazon Prime, qui tient plus du jeu de piste postmoderne que de l’adaptation. C’est comme si les exécutifs avaient une liste de lieux et de créatures à traiter, quitte à insérer des apparitions au forceps dans des trajectoires individuelles étirées jusqu’à l’absurde, telle celle du pauvre Isildur, forcé de se taper un petit passage dans la Forêt noire afin de fournir la dose réglementaire de fan service. Il va sans dire que les scènes en question n’ont strictement aucun intérêt sur le plan artistique.

Mais le pire reste bien sûr le traitement de « l’étranger », qui vole aux souverains (seuls habitants ?) de Númenor et Celebrimbor de précieuses minutes de temps d’écran (qui auraient pu en faire de vrais personnages plutôt que de vagues silhouettes). Les scénaristes avaient eu le culot de faire de la demi-révélation de son identité le climax de la saison 1. Ils poussent le vice jusqu’à remettre encore en question cet acquis et jouer à « c’est quoi mon nom ? » pendant une scène entière. La série pourrait alors avoir touché le fond, mais ne mettons pas la charrue avant les wargs : il reste 5 épisodes et potentiellement 4 saisons.

Cette narration digne d’un quizz Buzzfeed (vous avez une majorité d’anneaux : vous connaissez vos Istari) semble toujours à l’ordre du jour sur le tableau blanc de la writer’s room, surnommé la « War room » par des showrunners désespérés de prouver que leurs choix ne sont pas le résultat d’un cahier des charges.

Preuve en est de l’introduction d’un énième ermite mystérieux dont la révélation de l’identité constituera le principal enjeu de cette morne saison. Est-ce vraiment tout ce qu’il y avait à tirer d’un univers aussi riche, aussi épique, aussi cher ? Un whodunit intertextuel paresseux ? Tolkien mérite mieux, et nous aussi.