Le Seigneur des anneaux : la saison 2 va nous plonger « dans la tête de Sauron », selon son acteur

La saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video devrait permettre de voir Sauron sous un tout autre jour.

L’une des énigmes de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir était de savoir si Sauron était bien à l’œuvre dans les Terres du Milieu, et si oui, sous les traits de quel personnage se cachait-il ? La réponse avait été apportée dans le grand final de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, et n’avait pas surpris grand monde, puisque Halbrand (Charlie Vickers) était le candidat idéal pour être le disciple du Sombre Seigneur Morgoth.

Et si on sait déjà que les showrunners du Seigneur des Anneaux saison 2 veulent faire de Sauron une sorte de Walter White, la nouvelle saison devrait également apporter de nouveaux éclairages sur qui est vraiment le Seigneur du Mal, sur ses motivations et sur sa façon de voir le monde. Au risque peut-être de se mettre à dos tous les esthètes de la mythologie du Seigneur des Anneaux.

Photo de profil Tinder de Sauron

Le Seigneur des Anneaux en analyse

Les acteurs principaux du casting des Anneaux de Pouvoir ont été interviewés par Entertainment Weekly. Parmi ceux-ci, Charlie Vickers s’est montré plutôt loquace quant à ce qui était à Halbrand/Sauron au cours de la prochaine saison du Seigneur des Anneaux. Maintenant que le divorce entre Halbrand et Galadriel est bel et bien consommé, et que l’identité réelle d’Halbrand a été révélée, la série va changer de focale concernant Sauron, en se concentrant sur ses motivations profondes.

« Du point de vue de la narration, au lieu d’essayer de deviner qui est Sauron, nous sommes maintenant dans son esprit. Dans le passé, la caméra s’éloignait de lui lorsqu’il avait des pensées intimes. Maintenant, la caméra le suit dans ses pensées. Le public a connaissance de ces pensées, ce qui est très amusant ».

Halbrand, profession mentaliste

Sauron point

Si la première saison servait avant tout à poser les enjeux futurs de la série, et était centrée sur le parcours de ses héros, selon l’acteur d’Halbrand, la donne va changer dans la saison 2. Celle-ci devrait donner une plus grande part de narration et de mise en scène à ses antagonistes. « La saison 1 était comme le voyage des héros, la saison 2 est le voyage des méchant » a-t-il expliqué. Mais surtout, le showrunner JD Payne a déclaré vouloir s’attacher à complexifier la figure de Sauron, quitte à en écorcher le mythe du « Grand Méchant Absolu ».

« Dans l’esprit de Sauron, il est le héros de sa propre histoire. L’idée qu’il se fait de lui-même est qu’il veut guérir et réhabiliter la Terre du Milieu. Il a une vision très claire de la façon dont cela devrait être fait, et le seul problème est que d’autres personnes continuent à se mettre en travers de son chemin ».

Caché en pleine lumière

Sauron vanchard

Le personnage de Sauron sera également animé par une soif de revanche. À la fin de la saison 1, Adar (désormais représenté par Sam Hazeldine et non plus par Joseph Mawle) a créé le Mordor en réveillant la Montage du Destin, et ce, après avoir chassé de ces terres sont ancien supérieur, Sauron. La saison 2 devrait approfondir la relation entre ces deux personnages, et expliquer jusqu’où va le ressentiment d’Halbrand envers Adar. Charlie Vickers déclare que « il y a certainement un sentiment de colère et d’injustice » qui habite Sauron quant à la perte de ces terres.

Parallèlement à toutes ces batailles internes que va devoir mener Halbrand/Sauron, le show le montrera aussi plus félon et tordu que jamais. Prêt à tout pour asservir les peuples de la Terre du Milieu, il va user de tout un attirail de manipulation pour parvenir à ses fins. Ainsi, sa relation avec l’Elfe Forgeron Celebrimbor représentera un des arcs narratifs les plus importants de la saison 2 du Seigneur des Anneaux. Sauron utilisera tout son savoir-faire de manipulateur pour en faire un des agents de la destruction du monde (malgré lui), comme l’explique JD Payne.

Celebrimbor, aka Cétautomatix

« D’autres méchants peuvent essayer de trouver votre faiblesse et de l’attaquer. Sauron fait quelque chose de différent en essayant de trouver ce qui fait votre force. L’image de l’œil est vraiment appropriée, car Sauron vous voit. Il voit la meilleure version de qui vous voulez être, et il est alors capable de prendre vos propres désirs de Bien et de les déformer pour arriver à ses propres fins maléfiques ».

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir s’annonce donc comme une étape essentielle dans la construction du personnage de Sauron tel que les showrunners l’imaginent. Cependant, le risque n’est-il pas de voir Halbrand/Sauron devenir trop humain ? À lui donner un trop grand registre émotionnel, est-ce que le show ne fonce pas dans le mur de la construction d’un être trop torturé pour devenir le Mal Absolu ? Début d’éléments de réponse avec la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, le 29 août 2024 sur Amazon Prime Vidéo.