Le Seigneur des Anneaux saison 2 : ce monstre mythique va faire son grand retour sur Amazon

L’un des monstres légendaires du Seigneur des Anneaux devrait apparaître dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video.

Deux ans après une première saison qui en a déçu plus d’un, la suite des Anneaux de Pouvoir semble décidée à revenir par la grande porte, et à passer la vitesse supérieure. Les showrunners Patrick McKay et J. D. Payne ont d’ores et déjà livré une première bande-annonce qui démontre bien une volonté beaucoup plus jusqu’au-boutiste, tandis que l’acteur Sam Hazeldine a expliqué que la saison 2 du Seigneur des Anneaux allait débuter de manière « très « sanguinaire et violente ».

On compte également sur cette saison 2 pour venir éclaircir certaines zones d’ombre : qui est vraiment l’Étranger ? Gandalf ou pas Gandalf ? et comment Sauron va devenir le maitre absolu du Mal ? Le casting s’agrandira lui aussi, tout comme le bestiaire avec plus de créatures iconiques. Au rayon des nouveaux venus seront présents les Trolls et les Êtres des Galgals, et plus récemment, un des acteurs de la série a confirmé le retour d’un monstre mythique du Seigneur des Anneaux.

Le Seigneur des Anneaux retourne aux Deux Tours

Au cours d’une interview donnée à Entertainment Weekly publiée le 6 août 2024, Maxim Baldry, qui incarne Isildur, a affirmé que son personnage sera confronté à Shelob (Arachne en VF) au cours de la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir. L’araignée géante était apparue dans le film Les Deux Tours, et a bien failli tuer Frodon, le laissant pour mort après l’avoir piqué de son dard et enveloppé dans un cocon de soie. Maxim Baldry a également expliqué qu’Isildur gagnera en maturité au fil de cette nouvelle saison.

« Je me réveille dans une grotte et je dois échapper à Shelob pour me mettre à l’abri, ce qui est une façon obscène de commencer une saison. C’est une histoire de survie et une histoire sur la nécessité de faire attention à ce que l’on souhaite. Il passe du statut de garçon à celui d’homme et doit apprendre à qui faire confiance et à qui ne pas faire confiance ».

Devinez qui vient diner ?

Arachnophobia

Shelob/Arachne est l’une des créatures les plus mystérieuse du mythe du Seigneur des Anneaux. J.R.R. Tolkien avait expliqué qu’elle est la fille d’Ungoliant, une créature arachnoïde très ancienne qui était liée au Seigneur Morgoth. L’alliance d’Ungoliant et de Morgoth avait conduit à la destruction des Deux Arbres Sacrés, la seule source de lumière du monde. Shelob est la mère des araignées géantes qui errent sur les Terres Noires.

Contrairement à d’autres créatures comme Smaug le Dragon ou à son père Ungoliant, elle ne peut pas parler, ce qui ne l’empêche pas de tisser des liens (haha) avec Sauron. Des liens cependant complexes, qui tiennent plus de l’entente cordiale, voire de la guerre froide, que de l’accord en bonne et due forme. Dans l’histoire de la Terre du Milieu, Sauron laisse Shelob vivre dans les montagnes d’Ephel Duath, à l’entrée du Mordor, se servant d’elle comme d’un parfait cerbère. Il semblerait d’ailleurs que Sauron et Shelob soient capables de communiquer par une forme de télépathie.

« Oh non, pas encore ces saletés d’araignées »

Le Château de l’Araignée

Là où les choses deviennent intéressantes, au-delà de l’aspect fan-service de l’apparition de Shelob dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoirs, c’est dans l‘opposition radicale de nature entre Galadriel et Shelob. Shelob représente l’obscurité absolue, vit dans le noir, ne communique pas, est un être fait d’instinct. Le radical opposé de Galadriel, qui est un être lumineux, parle de nombreuses langues et possède la Lumière de l’Étoile d’Eärendil (lumière qui vient de l’un des arbres détruits par Morgoth et Ungoliant).

Un artefact qu’elle confie d’ailleurs à Frodon dans le Seigneur des Anneaux, afin qu’il puisse combattre ladite Shelob, et qui finira dans les mains de Sam. Si Shelob et Galadriel ne s’affrontent jamais dans les écrits de Tolkien, serait-il possible que ces deux Dames se rencontrent dans la série les Anneaux de Pouvoirs ?

Sam « Badass » Gamegie

Notons aussi que dans le jeu vidéo dérivé du Seigneur des Anneaux, L’Ombre de la Guerre, Shelob est capable d’adopter une apparence humaine pour mieux piéger ses victimes. Une transformation qui n’a jamais été canonisée, et qu’on serait étonné de voir dans la série des Anneaux de Pouvoir, mais c’est une possibilité qui n’est pas à exclure, étant donné les largesses que se permettent les showrunners. La deuxième saison de Les Anneaux de Pouvoir est prévue pour le 29 août 2024 sur Prime Video.