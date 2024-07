Le Seigneur des Anneaux saison 2 : Gandalf est-il l’Etranger ? Les showrunners sèment le trouble

Les showrunners de Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir ont donné leur avis sur un des mystères de la série : l’identité de l’Étranger.

L’un des twists scénaristiques les plus marquants de la première saison des Anneaux de Pouvoir concernait l’identité de Halbrand (Charlie Vickers), alias Sauron. Mais l’autre énigme qui continue à solliciter les petites cellules grises des spectateurs est celle qui a trait à l’Étranger, interprété par Daniel Weyman : Gandalf ou pas Gandalf ?

Lors d’un entretien avec Collider, les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay ont été questionnés quant à l’identité de l’Étranger et ont donné quelques explications qui n’ont fait que brouiller encore plus les pistes.

L’Étranger, mais pas celui de Camus

De nombreux indices disséminés au cours de la première saison des Anneaux de Pouvoir menaient à penser que celui qui est tombé du ciel pouvait être un des Istari, des Magiciens venus sur la Terre du Milieu alors que la menace de Sauron se faisait de plus en plus pressante. Au nombre de cinq dans la mythologie de Tolkien, les Istari présents en Terre du Milieu étaient Saroumane, Gandalf, Radagast, Alatar et Pallando.

Une des phrases que dit l’Étranger à Nori dans la première saison a mis la puce à l’oreille des fans. L’Étranger dit « Dans le doute, Elanor Brandepied, suivez votre flair« . Une phrase que Gandalf a prononcé presque mot pour mot dans La Communauté de L’Anneau : « En cas de doute, Meriadoc, suivez toujours votre flair« . Il n’en fallait pas plus pour que les fans adoubent l’Étranger comme étant Gandalf.

Quand on a passé 2 ans à se demander qui est l’Étranger

Cependant, J.D. Payne est venu mettre son grain de sel dans ces conclusions, en expliquant qu’il ne fallait pas prendre pour acquis le fait que ce personnage pourrait être Gandalf. Car ce n’est peut-être pas le cas :

« Cela pourrait-il signifier que l’Étranger est Gandalf et qu’il dit cela, puis qu’il le dit plus tard ? C’est tout à fait possible. Cela pourrait également signifier que l’Étranger est Saroumane, et que vous réalisez que Saroumane a dit cela à Gandalf et que c’est Gandalf qui l’a répété. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a toujours des façons de jouer au flipper. L’une ou l’autre éventualité peut déboucher sur des chemins délicieux. Nous aimons donc garder ces portes ouvertes.«

La saison deux devrait être plus « sanglante et violente »

Corps Étranger

Pour J.D. Payne et Patrick McKay, il était inconcevable de créer une série dérivée du Seigneur des Anneaux sans au moins un Magicien. Un telle série sans Magicien serait « tout simplement à côté de la plaque« ont-ils déclaré. Cependant, il n’était pas question de mâcher le travail aux spectateurs et de leur donner l’identité dudit magicien en claquant des doigts. Le public découvrira donc l’identité de cet Istari en même temps que celui-ci apprend sur lui-même.

« Il a appris deux ou trois choses essentielles sur lui-même à la fin de la saison 1. Il a appris qu’il était un Istari et qu’il avait un destin à suivre dans l’Est. Nous sommes donc maintenant sur le chemin de la découverte de soi avec lui, où il apprend à contrôler ses pouvoirs. Nous l’avons vu prendre pied dans la saison 1, mais nous l’avons aussi vu tout gâcher dans la saison 1, et cela va continuer. Pour nous, c’est vraiment délicieux de voir un personnage qui pourrait éventuellement devenir quelqu’un de très puissant ne pas encore en être là. »

50 balles sur celui de gauche

Il n’est donc même pas dit que l’identité de ce personnage sera livrée au cours de la prochaine saison. Il est beaucoup plus probable que les showrunners continuent à semer diverses graines qui iront germer dans l’esprit des fans, pour mieux les embrouiller. La deuxième saison de la série Les Anneaux de Pouvoir est attendue pour le 29 août 2024 sur Amazon Prime Video.