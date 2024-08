« On l’a comparée à Oppenheimer » : la saison 2 du Seigneur des anneaux va sortir le grand jeu, apparemment

D’après les showrunners du Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir, la saison 2 aura des points communs avec Oppenheimer. Ça nous a surpris aussi.

Après une première saison en demi-teinte, qui n’aura trouvé son momentum qu’avec la révélation de l’identité de Sauron durant le grand final, la série les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video compte enfin passer la seconde avec sa nouvelle saison. Avec un début de saison 2 apparemment brutal et sanglant, et l’approfondissement de la psychologie de Sauron, qui aura plusieurs visages, les showrunners promettent de grandes surprises à leur public.

Des promesses que Patrick McKay et J.D. Payne enchainent, pour donner envie aux spectateurs de remettre le couvert pour la deuxième saison, quitte à faire des comparaisons parfois un peu étrange, allant jusqu’à comparer Sauron à un nouveau Walter White de Breaking Bad, ou à faire un parallèle entre cette nouvelle saison du Seigneur des Anneaux et le dernier colosse de Christopher Nolan, Oppenheimer.



À lire aussi Une bande-annonce épique pour le film Le Seigneur des Anneaux War of the Rohirrim

Le Seigneur des Anneaux de particules

Les journalistes de Comicbook ont publié le 22 août 2024 une longue interview du showrunner Patrick McKay et de la productrice Lindsey Weber. Entrevue au cours de laquelle McKay est revenu sur les motivations qui animeront Sauron pendant la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir. Là où la première saison décrivait presque un jeu de cache-cache entre Sauron et Galadriel, la saison 2 verra le Maitre du Mal s’atteler à la création des anneaux qui donnent leur nom à la saga de J.R.R. Tolkien.

Sauron s’inscrit donc dans une quête de puissance absolue, et est prêt à tout pour obtenir ce pouvoir ultime, qui lui permettra de régner sur la Terre du Milieu. En ce sens, dans son obstination aveugle vers la quête de son Graal personnel, le personnage d’Halbrand/Sauron rejoindrait le Robert Oppenheimer de Nolan interprété par Cillian Murphy.

Il ne lui manque qu’un chapeau en fin de compte

Oppenheimer de tous les vices

Patrick McKay a développé cet argument, en expliquant que c’est surtout dans le fait que personne ne sait vraiment quelles seront les conséquences de cette quête de pouvoir, que Sauron et Oppenheimer ont un point commun.

« Une partie de l’intérêt de la saison 2 réside dans le fait que vous êtes dans la pièce où les décisions sont prises et où les anneaux sont construits. Cependant, vous êtes aussi dans la pièce avec les gens qui les mettent pour la première fois et qui ne savent pas exactement ce qui va se passer. Nous l’avons en quelque sorte comparé à Oppenheimer : vous avez affaire à un pouvoir qui change le monde et personne ne sait exactement si ce sera pour le bien ou pour le mal.«

Bizarre ce cosplay avec ces oreilles de Mickey

La bague au doigt

Les fameuses conséquences évoquées ici sont les effets des anneaux créés par Sauron, avec la collaboration de l’Elfe forgeron Celebrimbor, sur les Elfes, les Nains et les Hommes. Les anneaux de Sauron auront des répercussions désastreuses sur ces communautés, et ce sera une première pour la licence Le Seigneur des Anneaux. Le showrunner compte sur ça pour rallier les fans et conquérir un nouveau public.

« Une grande partie de la saison consiste à observer comment les anneaux changent la façon dont les Elfes se perçoivent, comment ils affectent leur monde et comment ils découvrent de nouveaux pouvoirs et de nouvelles capacités en cours de route. Ça concerne aussi les nains, qui ont affaire à des anneaux créés par Sauron, et la façon dont ça affecte les gens. […] Les anneaux font beaucoup de choses différentes. Mais cette saison, pour les fans comme pour les non fans, vous allez voir pour la première fois – en même temps que les personnages – ce que ces anneaux font et permettent de faire. J’espère que c’est un bon point d’entrée pour ceux qui n’ont peut-être pas compris la mythologie [du Seigneur des Anneaux] auparavant. »

Un Elfe complètement marteau

La comparaison avec Oppenheimer est bien sûr plus qu’osée, mais le showrunner Patrick McKay a su donner les arguments pertinents pour justifier cette mise en parallèle promotionnelle entre le scientifique et le Maitre du Mal. Le début de la fabrication des Anneaux de Pouvoir, et la corruption de Sauron sur la Terre du Milieu débuteront en même temps que la saison 2, le 29 août 2024 sur Amazon Prime Video.