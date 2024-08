Le Seigneur des Anneaux saison 2 : les premiers avis sur le retour de Sauron sont tombés

Les premiers avis sur la saison 2 du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir viennent d’être publiés.

Vous reprendrez bien un peu de Seigneur des Anneaux ? Quelle que soit votre réponse, elle ne changera pas grand-chose, puisque la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir va bientôt débarquer et devrait même sortir le grand jeu. Après une première saison aux coûts gigantesques et au résultat très décevant, la série d’Amazon doit en effet réussir à hausser le curseur, à la fois pour se faire une place parmi les autres productions de fantasy (tu nous manques, House of the Dragon) et rendre enfin réellement hommage à l’univers de Tolkien.

On a par exemple récemment appris que ces deux ennemis allaient s’allier pour tenter de détruire Sauron dans la saison 2 du Seigneur des Anneaux, ce qui est déjà assez intéressant. D’ailleurs, les premiers avis sur l’intégralité de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir viennent de tomber, et on va a ainsi savoir si cette série a encore une chance de nous plaire.

Le Seigneur des Anneaux saison 2, why not ?

« La saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est excellente lorsqu’il s’agit de décrire les machinations de Sauron et son impact sur ceux qu’il manipule, mais la série consacre trop de temps à ses intrigues secondaires déconnectées qui n’apportent que péripéties médiocres et personnages creux. » IGN

« On peut tout à fait pinailler sur quelques éléments […], mais ce ne sont que de petits obstacles en travers de ce spectacle pour les yeux et les oreilles. De la plus jolie robe elfique aux cicatrices uruks les plus grotesques, cette saison a été conçue pour nous transporter en Terre du Milieu et nous faire vivre ses moments les plus horribles, inspirants et sentimentaux. Si vous êtes un fan de Tolkien, il est difficile d’imaginer ce que vous pourriez demander de plus. » Empire

« C’est un complément d’histoire digne de la trilogie cinématographique oscarisée de Peter Jackson. » The Daily Beast

Pour compter les chevaux avant de dormir

« La trop chargée saison 2 des Anneaux de Pouvoir n’est pas parfaite, mais ce segment centré sur Sauron est une ode lugubre et oppressante aux personnages sophistiqués, au casting et au monde de la Terre du Milieu, avec l’une des meilleures performances de l’année livrée par l’acteur de Celebrimbor, Charles Edwards. » Games Radar

« Cette saison souffre d’un des maux les plus courants de son genre. On a l’impression que l’histoire est façonnée en avance à partir d’événements dont on sait déjà qu’ils devront se produire, plutôt qu’à partir des motivations et des choix de ses personnages. » The Hollywood Reporter

« Plutôt que de donner une sensation de découverte palpitante, Les Anneaux de Pouvoir instille une désorientation confuse, comme si vous vous présentiez à un cours universitaire sans avoir fait les lectures obligatoires. » Variety

Détruire les Anneaux de Pouvoir dans le feu de la Montagne du Destin…

« C’est un voyage immersif en Terre du Milieu, mais qui semble réduit à un programme de voyage organisé. Peut-être que l’on découvrira réellement ses lieux et ses différents habitants/êtres lors de la prochaine saison. » TheWrap

« La saison 2 des Anneaux de Pouvoir capture un peu de la magie de la première saison, mais perd de l’éclat qui l’avait rendue si captivante. » Screen Rant

« Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir devient encore plus sombre dans sa saison 2, mais a du mal à donner le même poids à toutes ses intrigues et à tous ses personnages. » Collider

Le retour du grand méchant pas beau

Les critiques sont donc plutôt divisées par cette nouvelle saison des Anneaux de Pouvoir. Si certains considèrent que cette suite nous entraîne avec talent au cœur de la Terre du Milieu et des machinations de Sauron, d’autres semblent dire que cette saison 2 souffre des mêmes problèmes que la première, notamment dans sa gestion des personnages et des intrigues secondaires.

Alors, qu’en sera-t-il réellement ? Pour le savoir (et si vous en avez encore envie), rendez-vous sur Prime Video le 29 août pour les trois premiers épisodes. Un nouvel épisode sortira ensuite chaque jeudi jusqu’au final le 3 octobre.