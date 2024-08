Le Seigneur des Anneaux saison 2 : ces deux ennemis vont devoir s’allier pour tenter de détruire Sauron

La saison 2 du Seigneur des Anneaux : les Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime va pousser deux ennemis mortels à s’unir pour tenter de lutter contre Sauron. Attention spoilers !

Dire que la saison 1 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a divisé est plus qu’un euphémisme. Avec une licence aussi aimée (vénérée ?) que The Lords of The Rings, le moindre faux-pas est immédiatement sanctionné, et la première saison de la série dirigée par les showrunners J.D. Payne et Patrick McKay en a fait les frais. Des sections commentaires emplies de haine et de déception, aux critiques acides de la presse, Les Anneaux de Pouvoir ont eu leur quota de noir parler. La saison 2 doit donc redresser la barre.

Amazon l’a bien compris et a mis le paquet sur la communication. Entre des sorties complètement folles où Sauron est comparé à Walter White de Breaking Bad, le retour d’un monstre mythique du Seigneur des Anneaux, et le fait qu’il y aura plusieurs Sauron dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, on ne sait plus à quoi s’attendre en matière de répliques percutantes. La dernière trouvaille en date d’Amazon est l’annonce d’une alliance inattendue entre deux adversaires mortels, prêts à tout pour détruire leur ennemi commun : Sauron.

Le Seigneur des Anneaux : Ultimate Alliance

Au cours d’une interview exclusive accordée à Total Film, les acteurs Morfydd Clark (Galadriel) et Sam Hazeldine (Adar) ont annoncé que leurs deux personnages respectifs allaient devoir s’allier pour pouvoir lutter contre Sauron, qui retrouve peu à peu ses pleins pouvoirs. Une union aperçue dès la bande-annonce de la saison 2 du SDA, quand Sam Hazeldine/Adar dit dans la bande-annonce : « Sauron est mon ennemi autant que le vôtre, je peux vous aider à le détruire« . L’acteur a donné plus d’explications à ce sujet :

« Je pense que c’est une sorte de nécessité. Nous terminons la première saison en tant qu’ennemis et nous devons donc trouver quelque chose à faire pour combattre le pouvoir de Sauron, car il est de retour dans cette série et toute la Terre du Milieu le sait. »

Morfydd Clark a, elle aussi, donné plus d’éléments sur les motivations de Galadriel à s’entendre avec Adar, le Seigneur-Père des Orcs. Tout d’abord, elle a rappelé que Galadriel est devenue le centre de l’attention de Sauron, ce qui l’a mise dans une situation très inconfortable : « Elle est devenue le centre de l’obsession [de Sauron], et c’est terrifiant. » Poussée dans ses retranchements, l’Elfe va donc devoir envisager d’aller chercher des alliés partout, quel que soit leur origine ou leur camp. D’où la future union avec Adar, comme le décrit Hazeldine :

« Il y a un sentiment de panique et de peur et nous devons réfléchir ensemble à ce que nous pourrions faire pour créer une force opposée suffisante pour avoir une chance de le détruire et pour que nous puissions survivre. […] Je pense qu’Adar a été dupé par Sauron et Morgoth pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Nous avons cela en commun. Nous avons tous les deux été dupés par Sauron. »

La question qui se pose est l’après de cette union. Comment vont évoluer Adar et Galadriel à la suite de cette alliance ? Dans sa relation avec les Orcs, on peut percevoir une forme de « bonté » chez Adar. Il agit comme un père pour ses ouailles, se sentant responsable de leur sort, et éprouvant une certaine fierté à les voir asseoir une certaine domination sur les Terres du Milieu. Il se pose comme leur guide, et comme leur protecteur, là où Saruman et Sauron ne voient en ces Orcs que de la chair à canon. Pourrait-il s’adoucir encore un peu plus ?

Quant à Galadriel, pourrait-elle voir ses solides convictions et son sens moral se tordre au contact d’Adar ? Pourrait-elle envisager des méthodes de luttes contre Sauron plus radicales, et devenir peu à peu, la terrible Galadriel décrite dans le livre la Communauté de l’Anneau : « une Reine […] sombre, mais belle et terrible comme le matin et la nuit » ? Les premiers éléments de réponse arriveront lors de la diffusion de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir, à partir du 29 août 2024 sur Amazon Prime Video.