Il y aura plusieurs Sauron dans Le Seigneur des anneaux : Les anneaux de pouvoir saison 2

La saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les anneaux de pouvoir s’apprête à livrer de nouveaux visages de Sauron aux spectateurs. Attention, légers spoilers.

La première saison des Anneaux de Pouvoir sur Amazon Prime Video avait laissé un goût amer de trop peu à beaucoup de spectateurs. Malgré quelques sympathiques surprises, parmi lesquelles les énigmes multiples concernant l’identité de l’Étranger, et la quête de l’identité de Sauron qui nous aura gardé avec le mors aux dents jusqu’à l’épisode final, il faut avouer que l’on a eu l’impression d’être confronté à une longue exposition, parsemée de quelques easter eggs que les showrunners auront eu la bonté de lancer au public.

Pour cette deuxième saison, Amazon Prime semble bien décidé à changer de braquet et passer à la vitesse supérieure. Entre cet acteur qui a révélé que la saison 2 du Seigneur des Anneaux allait se lancer de manière « sanguinaire », et ce monstre mythique du Seigneur des Anneaux qui va faire son retour, les showrunners Patrick McKay et J.D. Payne veulent durcir le ton, et réserver encore plus de surprises à leurs spectateurs. Et au rayon des annonces inattendues, les créateurs de la série ont révélé qu’il n’y aura pas qu’un seul Sauron pour cette saison 2.

Prête pour la bagarre

Le Seigneur des Anneaux : ceux qui Sauron(t)

Si la première saison jouait la carte des tergiversations quant à savoir qui était Sauron, s’il était vraiment présent, et comment il allait parvenir à ses fins, la saison 2 devrait jouer ses atouts de manière plus frontale. Maintenant que l’on sait que Halbrand est bien le futur grand maître du Mal, les showrunners vont entrer dans son esprit, montrer comment il va manipuler les autres personnages… Et également plonger dans son passé.

Au cours des flashbacks concernant le Seigneur des Ténèbres, un autre acteur viendra incarner Sauron, comme l’a révélé IGN en exclusivité. Dans une séquence qui prendra place un millier d’années avant les événements de la série Les Anneaux de Pouvoir, peu après la chute de Morgoth, ce sera l’acteur Jack Lowden (Dunkerque, Slow Horses) qui prêtera ses traits à Sauron.

Jack Lowden dans Slow Horses

Ces flashbacks pourraient donner lieu à une exploration de la relation qu’entretenait Adar (Sam Hazeldine, qui remplace Joseph Mawle) avec Sauron. Ces deux personnages marchaient ensemble dans les Ténèbres, à la suite de Morgoth, mais Adar a trahi Sauron, pour asseoir son pouvoir sur la Terre du Milieu. Patrick McKay a donné quelques éléments concernant leur relation :

« Nous ouvrons dans l’obscurité, un orc entre et nous voyons qu’il y a des milliers d’orcs rassemblés. [Sauron] est sur le point d’être couronné, de présenter sa vision de la Terre du Milieu, et juste avant qu’ils ne posent la couronne sur sa tête, son bras droit, Adar, la renverse et le poignarde dans le dos. C’est l’assassinat de Sauron. »

Le nouveau visage d’Adar

La saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de pouvoir va donc s’attacher à donner plus de corps à Sauron, dans tous les sens du terme. On le verra changer d’apparences pour mieux manipuler les personnages qui pourraient lui être utiles, mais aussi arborer un autre visage pour figurer celui qu’il était plusieurs centaines d’années avant qu’il ne se fasse appeler Halbrand.

On souhaite juste que cette multiplication d’aspects et de flashbacks ne viendra pas diluer une intrigue qu’on espère plus resserrée et plus nerveuse que celle de la première saison. La saison 2 des Anneaux de Pouvoir débutera le 29 août 2024 sur Amazon Prime Vidéo.