House of the Dragon saison 2 : les premiers avis sur la suite liée à Game of Thrones sont là

Les premiers avis sur la saison 2 de House of the Dragon sont arrivés, et on va surement adorer retourner à Westeros.

La dernière bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon ne nous donnait qu’une envie : retrouver la famille Targaryen et la lutte fratricide entre le camp vert d’Alicent Hightower (Olivia Cooke) et le camp noir de Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). Après une première saison qui nous a rappelé les meilleures heures de Game of Thrones, on attendait donc avec impatience de voir ce que la suite de la série allait nous proposer.

Et justement, les premiers avis sur les nouveaux épisodes de la série de HBO sont tombés, malgré ce gros changement dans la production de la saison 2 de House of the Dragon. Ils vont ainsi pouvoir nous en apprendre plus sur les prochains affrontements entre Targaryens, et surtout nous faire savoir si cette deuxième saison est la hauteur de son univers.

House of the Dragon : GoT of War

« La première moitié de la saison 2 est magistralement gérée, en prenant le temps de nous refamiliariser non seulement avec les acteurs clés, mais aussi avec ceux qui auront une plus grande importance à l’avenir. C’est un film plus lent mais jamais ennuyeux, plein d’action mais profond, violent mais beau. » Louise Griffin – Radio Times

« Même si elle ressemble trop à son prédécesseur légendaire, la série de Condal est un portrait captivant de la soif éternelle de richesse, de plaisir, de pouvoir et de suprématie. » Nick Schager – The Daily Beast

« Je ne peux pas imaginer que la saison 2 ramènera des nouveaux fans à House of the Dragon… Mais ceux qui s’investissent dans Westeros retrouveront ces mêmes plaisirs sublimes dès le premier regard. Si vous aimez les dragons, les batailles et les actes de brutalité choquants, vous allez vous régaler. Et si vous aimez les conversations tranquilles et chuchotées dans les couloirs du château, vous allez passer un très bon moment. Bref, House of the Dragon est un cadeau pour les fans de Game of Thrones. » Jacob Hall – Slashfilm

Alors, cramera ou cramera pas ?

« La saison 2 devrait toujours tenir en haleine les fans des livres, en modifiant et en réécrivant certains aspects, en développant des évènements controversés et en approfondissant la psyché de nos protagonistes. La saison est pleine de rebondissements inattendus, notamment des schémas, des associations de personnages et des apparitions surprenantes. Il est indéniable que la saison 2 de House of the Dragon s’épanouit comme Game of Thrones n’aurait jamais pu le faire. » Therese Lacson – Collider

« Une amélioration confiante et élégante par rapport à la première saison, s’étant installée dans son casting, ses personnages et son époque. Il ne s’agit peut-être pas encore d’une « aventure » aussi intense que Game Of Thrones, mais le drame personnel et politique est toujours aussi fort. » Dan Jolin – Empire

« Cette saison plus calme, plus lente, mais tout aussi sanglante, et permet aux personnages de la série d’évoluer pour que leur mort inévitable ait plus de poids. » Aaron Riccio – Slant Magazine

Œil pour œil, dent pour dent

« Il y a des moments où House of the Dragon donne l’impression de simplement relater une période de l’Histoire plutôt que de raconter une histoire. Mais globalement, on accepte le sort de ces personnages, en particulier ceux avec qui nous avons passé le plus de temps. Entre ses manœuvres politiques, ses décors impressionnants et ses personnages principaux attachants, House of the Dragon continue d’impressionner dans sa deuxième saison. » Audrey Fox – Looper

« Jusqu’à présent, la saison 2 a du mal à échapper à ses propres pièges. L’intrigue avance. Les personnages se concentrent sur ce que nous avons déjà vu. Les nouveaux développements sur les deux fronts ne suscitent guère notre curiosité. » Ben Travers – IndieWire

« La bonne nouvelle, pour ceux qui étaient satisfaits de ce que House of the Dragon proposait la dernière fois, c’est qu’il s’agit du même spectacle qu’avant, même un peu meilleur dans certains domaines. Mais quiconque espère une montée crescendo du récit sera aussi déçu que Rhaenyra devant sa perte du Trône de fer. » Alan Sepinwall – Rolling Stone

Je parie qu’à la fin ils se réunissent et s’aiment comme une vraie famille

Dans l’ensemble, la saison 2 de House of the Dragon semble partir sur les mêmes rails que la première (que c’est étonnant) et nous proposer un spectacle sanglant et dramatique tout aussi jouissif. Ryan Condal, désormais seul showrunner depuis le départ de Miguel Sapochnik, a l’air d’avoir réussi son pari, en développant d’une façon encore plus tragique l’affrontement entre ses personnages et les évènements qu’ils traversent.

Alors, est-ce au même niveau que Game of Thrones ? Moins bien ? Ou carrément meilleur ? Pour le découvrir, il faudra se plonger dans les 8 épisodes la suite de House of the Dragon, disponible à partir du 16 juin.