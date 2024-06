House of the Dragon saison 2 : ce gros changement inquiète un peu Matt Smith, apparemment

Matt Smith est revenu sur un gros changement pour la saison 2 de House of the Dragon : le départ de Miguel Sapochnik, le co-showrunner de la série, qui représentait l’un des liens les plus importants avec Game of Thrones.

La première saison de House of the Dragon a véritablement été couronnée (rigolez svp) de succès. Après la saison 8 très décriée de Game of Thrones, la série dérivée que l’on doit à Miguel Sapochnik et Ryan Condal nous a magiquement ramenés sur le continent de Westeros comme si on ne l’avait jamais quitté.

Ce spin-off tiré de l’univers de George R.R. Martin s’est d’ailleurs d’autant plus démarqué qu’il est sorti à peu près en même temps que la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, et pour le dire poliment, les deux productions étaient loin de combattre à armes égales.

Avec la dernière bande-annonce de la saison 2 de House of the Dragon, on se demande donc logiquement si la suite sera aussi grandiose. Notamment parce qu’en août 2022, Miguel Sapochnik avait quitté la production et laissé les rênes à Ryan Condal, devenu alors showrunner solo.

Et justement, l’acteur Matt Smith, interprète du prince Daemon Targaryen dans la série, a récemment évoqué les conséquences du départ de cette personne importante.

House of The Dragon : Daemon Targaryen veut retrouver le roi

C’est dans une longue interview pour Variety que Matt Smith a pu revenir sur House of the Dragon, et notamment sur la valeur de Miguel Sapochnik comme co-showrunner durant la première saison. Car pour lui, la série va certainement perdre quelque chose suite à son départ :

« C’est dommage, parce que ça avait un grand effet sur le ton de la série, pour savoir ce qu’on devait réussir à faire. C’est un peu le syndrome du deuxième album, non ? Il faut un peu jouer ses anciens tubes. Les gens doivent avoir l’impression de retrouver une série à la Game of Thrones. On lui souhaite le meilleur, mais évidemment, lorsqu’on perd un réalisateur de ce calibre, ça se ressent. »

Le meilleur personnage de la série ?

L’un des meilleurs réalisateurs de game of thrones

En effet, avant de s’occuper de House of the Dragon en tant que showrunner aux côtés de Ryan Condal (désormais seul maître à bord), Sapochnik avait réalisé plusieurs épisodes de Game of Thrones, dont certains des plus marquants. Il avait notamment reçu un Emmy Award pour La Bataille des bâtards, le neuvième épisode de la saison 6. Il avait donc déjà une très bonne connaissance de l’univers qui a évidemment dû aider lors du tournage du spin-off.

En plus d’en être le co-showrunner, il avait d’ailleurs réalisé les épisodes 1, 6 et 7 de la première saison de la série.

En août 2022, Miguel Sapochnik avait quitté House of the Dragon en disant que c’était « le bon choix pour moi, personnellement et professionnellement ». Alan Taylor, un autre réalisateur important de Game of Thrones, avait été embauché pour renforcer l’équipe.

Selon un article de Puck, Sapochnik est parti car la production aurait refusé que sa femme fasse partie de l’équipe de la saison 2 de House of the Dragon.

« Bon, qu’est-ce qu’on fait maintenant ? »

House of the dragon saison 2, « plus grande »

Ryan Condal a d’ailleurs récemment parlé de son ressenti, maintenant qu’il est le seul showrunner de House of the Dragon. Il a notamment évoqué son travail pour ce qui est de gérer les différents réalisateurs de la saison :

« Mon travail reste le même. J’appellerais ça une querelle constante entre réalisateurs, mais d’une manière non péjorative. On a eu cinq réalisateurs sur huit épisodes cette saison . [Mon rôle est de] les garder heureux et les superviser […] . La saison 2 me semble plus grande. »

Voir l’avenir d’un œil serein

Il sera donc intéressant de voir si la saison 2 de House of the Dragon sera aussi réussie que la première, même après le départ de Miguel Sapochnik. Pour rappel, elle sera composée de 8 épisodes et sera disponible à partir du 16 juin 2024.