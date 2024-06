Arcane saison 2 : un premier teaser pour la suite de la série Netflix évènement

La deuxième saison de la petite bombe Arcane de Netflix s’est enfin un peu plus dévoilée dans une nouvelle bande-annonce.

Dire qu’Arcane a été une des meilleures productions Netflix de ces dernières années serait presque un euphémisme. La série a été un petit tremblement de terre pour la plateforme, et est devenue en un rien de temps un de ses programmes les plus scrutés, et à juste titre. Direction artistique, histoire, musique… compliqué de trouver quelque chose à redire à l’adaptation du jeu vidéo League of Legends.

Forcément, après une telle réussite, une suite se fait attendre, et la pression est forte sur les épaules du N rouge et des équipes de Fortiche, studio français derrière l’animation de la série. Trois ans après la première saison, la deuxième se rapproche à grands pas, et Netflix commence à distiller doucement des informations et des visuels pour préparer l’arrivée de son mastodonte. Et après avoir dévoilé une affiche pour la suite du phénomène Arcane, la plateforme vient de dévoiler des images inédites de sa saison 2.

New look at ‘ARCANE’ Season 2.



Releasing in November on Netflix. pic.twitter.com/rJDIBy8RRw — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 6, 2024

Arcane saison 2 : nouvelle tenue pour nouvelle Vi

C’est à la fin d’une bande-annonce présentant leur futurs films et séries d’animation que Netflix a glissé, sans prévenir personne, un nouvel aperçu de la prochaine saison d’Arcane. Assez court, et reprenant une des scènes les plus iconiques de la saison 1, ce teaser contient tout de même quelques informations inédites sur l’histoire de la série (si si).

En effet, dans ce court extrait, on peut apercevoir Vi dans une nouvelle tenue, et celle-ci n’est pas anodine du tout : c’est celle des forces armées de Piltover, ce qui devrait fortement déplaire à Jinx. La rupture entre les deux sœurs semble totale, et leur relation devrait encore être au cœur de la saison.

Mon petit Ren (2024)

On peut remarquer aussi deux nouveaux personnages accompagnant Vi et Caitlyn, ceux-ci sont totalement inconnus, même si certains fans théorisent déjà : à gauche cela pourrait être Ren, fille du shérif Marcus dans la saison 1. Celle-ci était cependant très jeune dans les premiers épisodes, il pourrait donc y avoir un gros saut dans le temps entre les deux saisons. Affaire à suivre…

Pour retrouver l’univers de Zaun, il faudra attendre novembre, seule fenêtre de sortie donnée par Netflix pour le moment.