Arcane saison 2 : une bande-annonce en pleine guerre pour la suite de la série Netflix

La deuxième saison de la série Netflix Arcane s’est enfin dévoilée plus en longueur, et ça semble toujours aussi bien.

Figurants parmi les projets les plus réussis de la plateforme Netflix, Arcane a fait l’impossible : convaincre des non-joueurs de s’intéresser à League of Legends. Plus sérieusement, la série de Riot Games et du studio d’animation Fortiche a été un succès autant critique que commercial. Histoire, bande originale, direction artistique… même sans être fan d’animation, difficile de résister face aux sirènes d’Arcane.

Réussir une première saison, c’est bien, mais quand les standards sont placés extrêmement haut, on se crée un nouvel obstacle à franchir : sa propre qualité. La suite des aventures de Jinx et Vi se retrouvera forcément confrontée à des comparaisons face à la première fournée d’épisodes parue en 2021. Difficile de savoir avec certitude si Riot Games et Fortiche vont transformer l’essai, mais il faut admettre que la bande-annonce qui vient d’être publiée présage d’une qualité au moins au même niveau que la saison 1.

Arcane : Adieu Jinx et Vi ?

La première véritable nouvelle de cette bande-annonce n’est pas des moindres : cette saison 2 d’Arcane sera la dernière. L’histoire des deux sœurs que tout sépare sera donc terminée d’ici la fin d’année. On peut être triste à l’annonce de cette nouvelle, mais il faut voir le bon côté des choses, la série se passant dans l’univers de Runeterra ne restera pas assez longtemps pour perdre en qualité. De plus, vu le succès de la première saison, il est évident que ce choix d’arrêt est voulu, et non pas imposé pour une quelconque raison financière.

Pour revenir a la bande-annonce, le point central est mis sur la division entre Jinx et Vi, cette dernière ayant rejoint les forces de l’ordre de Piltover, plus rien ne semble pouvoir les rabibocher. La roquette lancée par Jinx sur le Conseil lors du final de la première saison aura sûrement eu raison de leur relation, et celle qu’on appelait Powder est clairement devenue l’ennemie numéro 1 de la ville. Le combat ultime entre Zaun et Piltover semble être à son apogée, et pas sur que tout le monde en sorte indemne.

Sur qui tu tires ? SUR QUI TU TIRES ?

Visuellement, la série est évidemment toujours magnifique, et même plus qu’auparavant, les jeux de lumière, les décors, tout a pris un niveau de plus. D’ailleurs, les personnages aussi ont l’air d’avoir gagné en XP, leurs équipements semblent avoir pris du grade, et on a hâte de les voir à l’action en novembre, date de sortie de cette saison finale.

Il est tout de même possible que ce ne soit peut-être pas la dernière fois que l’on voit les Jinx et Vi campées respectivement par Ella Purnell et Hailee Steinfeld, Riot ayant déjà d’autres séries sur l’univers de Runeterra dans les tuyaux.