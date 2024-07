Le Seigneur des anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a terminé sa diffusion en octobre 2022, et une deuxième saison est bel et bien prévue. Alors que sait-on déjà sur la saison 2 de la série de Amazon Prime Video ?

C’est peu de dire que la série Amazon tirée de l’univers de Tolkien était aussi redoutée qu’attendue. D’une part, la plateforme a mis les moyens pour être à la hauteur de la popularité de la franchise depuis les films de Peter Jackson. D’autre part, elle a été forcée de se rabattre sur une période de la mythologie jamais exploitée au cinéma, tout en faisant le lien avec Le Seigneur des Anneaux afin d’attirer un très large public. La saison 1 des Anneaux de Pouvoir a achevé sa diffusion le 14 octobre 2022 et elle sera évidemment suivie d’une suite.

Petit point sur la saison 2, sa date de sortie, son scénario, son casting… et le reste.



Attention ! Vous entrez en terre de spoilers !

Y aura-t-il une saison 2 des Anneaux de pouvoir ?

Oui ! Le tournage de la saison 2 de Les Anneaux de Pouvoir est même terminé. Elle est actuellement en postproduction. À l’origine, Amazon avait évoqué cinq saisons et avait officiellement commandé la deuxième avant même le tournage de la première, en novembre 2019. Plus récemment, on a appris via The Hollywood Reporter que les showrunners Patrick McKay et J.D. Payne avaient commencé à travailler sur une potentielle saison 3, bien que le projet ne soit toujours pas validé définitivement par la firme, qui attend peut-être les résultats de cette saison 2.

La saison 2 arrivera en 2024 mais la saison 3 des Anneaux de pouvoir est déjà dans les tuyaux



Quelle est la date de sortie de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir ?

Le tournage s’est terminé selon Deadline dans la douleur, en plein milieu de la grève des scénaristes début juin 2023. Après plus de 9 mois en postproduction, la révélation tant attendue a été faite. Le voyage à travers la Terre du Milieu reprendra ainsi le 29 août 2024, deux mois après le retour de House of the Dragon.

Le mal a eu de nombreux visages. Les Anneaux de Pouvoir revient 29 Août sur Prime Video. pic.twitter.com/ke7u4Yaoqr — Prime Video France (@PrimeVideoFR) May 14, 2024

De quoi parlera Les Anneaux de Pouvoir saison 2 ?

Malgré son titre, la série Le Seigneur des Anneaux d’Amazon a mis du temps avant d’introduire les fameux anneaux de pouvoir. D’un autre côté, on se doutait bien que cette saison 1 avait valeur d’introduction, voire de saison 0 par rapport aux événements du Second Âge. Après la révélation sur Sauron (c’était Halbrand, quelle surprise !), qui avait proposé de faire un alliage à base de mithril, tout le monde est méfiant à l’idée de créer une unique arme.



Celebrimbor, épaulé par Galadriel et Elrond, façonne donc trois anneaux, qui seront forcément au coeur des enjeux de la prochaine saison.

Jusqu’ici, tout va bien

Par ailleurs, la Terre du Milieu connaît un certain remue-ménage du côté de Númenor, qui devrait faire face à des guerres de pouvoirs intestines entre la régente Miriel et le chancelier Pharazôn. Ce dernier revendique le trône à la mort du roi de Númenor dans les livres (mort qui est confirmée à la fin du dernier épisode de la saison 1). La position fermement anti-elfe de Pharazôn devrait accentuer les tensions entre les peuples s’il est élu. On pourrait même découvrir Númenor fonder ses colonies dans le Harad, au sud du Mordor. Le futur territoire de Sauron devrait aussi être encore plus une région possédée par les Orcs dans la suite de Les Anneaux de Pouvoir.

Un petit pas pour les Piévelus (logique), un grand pas pour Amazon

Loin de toutes ces agitations se trouvent les Nains pour qui il ne se passe pas grand-chose durant le Second Âge. Le mystère est encore plus entier du côté des simili-Hobbits qui n’existent pas à cette époque. Tout juste peut-on supposer que Nori et l’Etranger (un Istari) continueront leur voyage vers l’Est.

La réalisatrice Charlotte Brandström a promis une intrigue plus « sombre et dramatique », tandis que les showrunners ont assuré à Vulture avoir écouté les critiques et le public, bien que la saison étant écrite depuis belle lurette, ils n’ont pas changé grand-chose à leurs plans. Plus excitant, ils promettaient à The Hollywood Reporter en 2022 un récit « plus gros et meilleur à tous les niveaux », ainsi qu’une « bataille massive en deux épisodes ».

Les Anneaux de Pouvoir : de nouvelles créatures hanteront les personnages dans la saison 2

Que sait-on sur le casting de la saison 2 des Anneaux de pouvoir

Pour la suite de Les Anneaux de Pouvoirs, le casting devrait rester bien fourni avec des Elfes :

Galadriel (Morfydd Clark)

Elrond (Robert Aramayo)

Arondir (Ismael Cruz Cordova)

Celebrimbor (Charles Edwards )

Gil-galad (Benjamin Walker)

Mais aussi des Nains :

Durin III (Peter Mullan)

Durin IV (Owain Arthur)

Disa (Sophia Nomvete).

Et des Hobbits, ou plutôt des Piévelus :

Nori Brandepied (Markella Kavenagh),

Marigold Brandepied (Sara Zwangobani)

Largo Brandepied (Dylan Smith)

Poppy Fiercompère (Megan Richards)

C’est qu’elle est grande cette Terre du Milieu

Enfin, du côté des Hommes, le public devrait retrouver :

Bronwyn (Nazanin Boniadi),

Theo (Tyroe Muhafidin),

Halbrand (Charlie Vickers),

Miriel (Cynthia Addai-Robinson),

Pharazôn (Trystan Gravelle)

L’Étranger (Daniel Weyman)

Sachant que L’Étranger s’est révélé être un Istari, donc un magicien (probablement Gandalf, étant donné l’énorme clin d’œil du final) et Halbrand Sauron, il va sans dire que ces deux personnages centraux, dont l’identité était l’enjeu principal jusqu’ici, seront au cœur de la suite, chacun dans leur camp. Un duel anachronique, puisque les Istaris n’arrivent pas du tout à cette période dans les livres, mais qui devrait aggraver la situation en Terre du Milieu et pourquoi pas écrémer un peu ce casting long comme le bras à grands coups de batailles.

Mais avant ça, le public fera la connaissance d’un autre personnage important, Círdan le charpentier (un Elfe des mers porteur de l’anneau de feu dans les livres), qui sera incarné par Ben Daniels.

Où sera diffusée la saison 2 des Anneaux de pouvoir ?

Rendez-vous sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video, qui produit et donc diffuse la série.

Où regarder la bande-annonce de la saison 2 des Anneaux de pouvoir ?

Juste en dessous :