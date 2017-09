Quentin Tarantino évoque de possibles adaptations cinéma d'épisodes de Star Trek

Star Trek : Discovery vient de montrer sa trombine, et l’occasion était trop belle de déterrer une intéressante déclaration de Quentin Tarantino.

Personne ne s’étonnera de voir le metteur en scène connaître la franchise sur le bout des doigts, mais alors que la série fait son grand retour (et que nous n’avons pas encore eu le temps de nous pencher sur la question), profitons de ses lumières.

En effet, en 2015, Quentin Tarantino expliquait combien il préférait la saga qui nous intéresse lui paraît supérieure à Star Wars, et rendait hommage à la créativité et à la maîtrise de Gene Roddenberry, ainsi que de ceux qui prolongèrent son œuvre. C’est ce qu’il détaillait pendant la promotion des 8 Salopards, sur le célèbre podcast The Nerdist.

Sonequa Martin-Green et Michelle Yeoh dans Star Trek : Discovery

« Quelques uns de ces épisodes sont fantastiques, et leurs seules limites étaient les budgets des années 60, ainsi qu’un tournage resserré sur huit jours. Et ceci dit, ils ont accompli un travail magnifique. On pourrait prendre certains des grands épisodes de Star Trek, les classiques et facilement les étendre sur 90 minutes ou plus, pour un résultat formidable.

Le plus évident serait City on the Edge of Forever, c’est celui que tout le monde choisirait, et il y a une raison à cela. C’est un récit classique intemporel, et l’un des meilleurs récits de voyage dans le temps. Néanmoins en explorant ce concept, je crois que le meilleur épisode de Star Trek de tous les temps a été écrit pour Star Trek : La Nouvelle Génération… c’est Yesterday’s Enterprise. Je le considère comme une histoire géniale, pas seulement de science-fiction, mais dans le jeu qu’elle établit avec la mythologie. Ça supporterait très bien un traitement de deux heures. »

Dans l'épisode culte City on the Edge of Forever (Contretemps), Kirk et Spock remontaient le temps afin d’empêcher l’un des leurs de modifier le passé depuis les années 30. Dans Yesterday’s Enterprise, l’apparition d’une anomalie temporelle déclenchait l’arrivée dans le présent d’un vaisseau allié qui modifie radicalement le continuum espace-temps, transformant l’Enterprise en vaisseau de guerre. Histoire de sacrifice, de paradoxes, elle constitue une des plus riches et abouties de Star Trek.

Star Trek, la série originale