Après American Gods, Neil Gaiman revient avec la première image de la série De Bons Présages

Si la mode est aux adaptations de comics en tout genre, ce qui fait plaisir à voir c'est que les romans ne sont pas en reste. Et si le cinéma, à une deux exceptions près, reste plutôt classique, la télévision, elle, en profite pour s'attaquer à des ouvrages bien dingues.

Si on nous avait dit, il y a encore 3 ans qu'American Gods allait se faire adapter en série télé et que ce serait aussi bien, on ne l'aurait pas cru. Et pourtant, les faits sont là, la série du réseau Starz est l'un des oeuvres majeures de cette année même si elle se permet un certain nombre de trahisons indispensables par rapport au roman de Neil Gaiman. Alors, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?

On en avait vaguement entendu parler il y a quelques mois mais cette fois, ça y est, De Bons Présages, l'un des autres chefs-d'oeuvre du romancier, est en cours d'adaptation pour le service de streaming d'Amazon. Co-écrit avec le regretté Terry Pratchett (qui nous manque terriblement dans ces jours bien sombres), le roman est un monument d'humour et de philosophie qui ne parle de personne d'autre que l'Antéchrist, à ce détail près que le bambin démoniaque n'a pas été confié à la famille prévue, a été échangé à la naissance et que son remplaçant est en fait un garçon tout à fait normal. Cela est dû à un ange, Aziraphale, et à un démon, Rampa, qui ne sont pas trop d'accord pour que l'Apocalypse se déclenche parce qu'ils se sont habitués à leur vie sur Terre et qu'ils ne veulent pas que cela change.

Les grands Terry Pratchett et Neil Gaiman

On le voit, nous sommes encore dans le récit facilement adaptable... Le livre étant génial et très, très drôle, on se demandait bien ce que cela pourrait donner une fois transposée en série. Nous sommes donc plus que rassurés lorsque la production a diffusé la première image des deux héros, respectivement incarnés par Michael Sheen et David Tennant. Et, franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. D'ailleurs, même Gaiman s'est exprimé sur ce choix particulièrement audacieux :

"Les gens sont tombés amoureux d'un ange et d'un démon dans un livre écrit par Terry Pratchett et moi. Et ils étaient impatients et nerveux de voir ce que cela allait donner à l'écran. Et j'étais le premier d'entre eux. Voici un premier aperçu. Micheal Sheen est le meilleur vendeur de livres des cieux et David Tennant, le plus cool et le plus délicieux des démons."

On espère donc que le reste sera à l'avenant et en particulier Toutou, le terrible molosse des Enfers. Ceux qui ont lu comprendront.

Rampa et Aziraphale