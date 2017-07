The Defenders : une nouvelle affiche bad ass

The Defenders, ça sort le 18 août et Netflix nous promet du lourd. Un goliath, un aveugle, une bad ass et un poing d'acier face à Sigourney Weaver. Chic !

Un peu plus d’un mois à patienter avant la sortie de la superteam du petit écran. The Defenders, qui inclura le quatuor marvelien du petit écran nous fait saliver depuis de trop longs mois. Après l’excellent Daredevil, la très bonne Jessica Jones, la plutôt cool Luke Cage et le semi-échec qu’était Iron Fist, on attend de voir ce que donnera cette réunion des familles sur Netflix. La première bande-annonce nous avait plutôt convaincu et l’entente entre les quatre fortes têtes promet de la bonne baston en interne avant d’aller fighter le crime contre la grande méchante qui sera incarnée par la grande Sigourney Weaver. Une série chorale donc dans laquelle on retrouvera aussi tous les (très bons) personnages secondaires des différents programmes sans qui nos héros ne seraient rien.

L’excellente nouvelle est que le show sera produit et écrit par Marco Ramirez, l’homme derrière Daredevil, ce qui constitue une très bonne garantie quant à la qualité du programme puisque la série de l’aveugle de Hell’s Kitchen était clairement la plus réussie des quatre.

Pour patienter, on a droit à une nouvelle image parue dans Empire Magazine qu'on qualifierait de, comment dire... Electrique !

Rendez-vous devants vos écrans le 18 août prochain !