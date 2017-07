Le producteur de Discovery nous promet que la série sera très fidèle à Star Trek

Que vous l'attendiez ou non, Star Trek : Discovery commencera sa diffusion le 24 septembre prochain et on ne vous demandera même pas votre avis. Et en plus, on va répondre à une question que vous ne vous posez probablement pas.

Que la série Star Trek : Discovery soit un évènement pour tous les fans de la franchise, soit. Qu'elle ait raté les 50 ans de la saga, ok. Mais il ne faudrait pas oublier que la série impulsée par Bryan Fuller (avant qu'il ne parte sur American Gods) est avant tout un pari pour le réseau CBS puisque la saga Star Trek a été absente des petits écrans pendant plus de 10 ans. On comprend donc que les producteurs veuillent calmer les inquiétudes des fans et répondre à toutes les questions en amont, histoire que leur bébé ne se plante pas en beauté.

C'est probablement pour cela qu'Alex Kurtzman, producteur exécutif du show, s'est encore exprimé au micro de CNET pour nous dire qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter parce Discovery sera tout à fait dans l'esprit Star Trek :

"Si vous êtes un fan de Star Trek, vous allez y trouver beaucoup de choses qui renvoient à la série originale. Je ne parle pas uniquement de l'intrigue mais également de son état d'esprit. Nous allons revisiter quelques éléments dans Star Trek : Discovery que je pense les gens vont trouver familiers. Sans rien révéler, nous adhérons à une timeline certaine et nous en tenons à un certain nombre de règles mais je pense que nous nous aventurons également dans certaines zones nouvelles ou qui n'ont jamais été vraiment explorées."

Donc, le message est assez récurrent vis-à-vis d'une certaine tendance à Hollywood actuellement : faire du neuf avec du vieux, s'aventurer dans de nouveaux territoires mais pas suffisamment loin pour totalement dérouter son spectateur et risquer de se l'aliéner. Et Kurtzman entend bien montrer patte blanche aux fans les plus hardcores de la saga en mettant bien en évidence la fidélité de la nouvelle série vis-à-vis de l'univers tout entier :

"Dans notre salle d'écriture, vous avez tout un tas de personnes qui entretienne une relation très différente et très personnelle avec l'univers de Star Trek. Et cela participe de cette tradition noble que Star Trek soit écrit par des fans. Vous devez respecter ce qui est canon. On ne peut pas dire que telle chose n'est jamais arrivée, sinon les fans de la saga vous tueraient.

Vous devez respecter le canon, connaitre les timelines, les différents univers et comment ils fonctionnent tous ensemble. Vous devez être très méticuleux dans les détails. Et nous avons des gens dans la salle d'écriture dont le seul travail est de nous dire ce que l'on peut et ne peut pas faire."

Alors, rassurés ?