Stranger Things a trop de choses à raconter pour sa Saison 2

Après avoir été la série que personne n'attendait (parce qu'on ne savait pas qu'elle existait) mais que la plupart a adoré, voici que Stranger Things est la série que tout le monde attend et vis-à-vis de laquelle tout le monde craint d'être déçu.

Et c'est vrai qu'il doit y avoir une énorme pression sur les épaules des Duffer Brothers, eux qui envisageaient un simple petit succès avec leur hommage au cinéma des années 80. Face à l'énorme succès de la première saison, Stranger Things reviendra sur nos écrans au mois d'octobre prochain pour une seconde saison qu'on espère faite du même bois. En tout cas, les premiers éléments laissent penser que ce sera le cas.

Mais, en dépit du fait que les showrunners avaient déjà en tête une idée concernant la suite qu'ils voulaient donner à leur histoire, ils se sont néanmoins retrouvés à faire des choix assez draconiens parce que, si l'on en croit le producteur Shawn Levy au micro de Collider, il y avait trop de matière :

"Tandis que les épisodes étaient écrits, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop d'histoire pour neuf épisodes. Donc ça nous a forcé à être extrêmement judicieux dans le choix de ce que nous allions raconter durant cette saison. Et la plus grande surprise c'est que toutes nos plus grandes idées n'apparaitront pas forcément dans cette saison. Quand nous avons 40 idées pour la saison 2, on en garde environ 30 et le reste est relégué dans un coin de notre tête pour être utilisé, on l'espère, dans un chapitre suivant."

Voilà une bonne manière d'annoncer sans le dire qu'une saison 3 est d'ores et déjà à l'étude. Après, sauf catastrophe industrielle inattendue, Stranger Things devrait aussi cartonner en saison 2.

